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Le nombre d'IVG a continué de progresser en 2025
information fournie par AFP 22/09/2026 à 17:33
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Manifestation pour la défense du droit à l'avortement, à Paris, le 28 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Manifestation pour la défense du droit à l'avortement, à Paris, le 28 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG), en hausse continue depuis 2022 après un recul observé pendant le Covid, a poursuivi sa progression en 2025, selon une étude publiée mardi.

Au total, 259.416 IVG ont été enregistrées en France l'an passé, soit 7.219 de plus qu'en 2024, précise cette étude réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

Le taux de recours a grimpé à 17,8 IVG pour 1.000 femmes âgées de 15 à 49 ans, en hausse de 0,5 point par rapport à 2024.

Ce taux, qui avait fléchi pendant le Covid, augmente pour tous les âges depuis 2022. Le recours à l'IVG reste plus fréquent pour les femmes de 20 à 24 ans (29,7 IVG pour 1.000 femmes) et entre 25 et 29 ans (30,3 IVG pour 1.000).

Il existe d'importantes disparités territoriales puisque le taux de recours est deux fois plus élevé en Outre-mer qu'en métropole. Dans l'Hexagone, le recours à l'IVG est également deux fois plus fréquent en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu'en Pays de la Loire.

La pratique des IVG a beaucoup évolué depuis 20 ans, note par ailleurs la Drees.

Si en 2004 elles se déroulaient toutes en établissement de santé, cela ne concerne plus que 53% d'entre elles en 2025.

La méthode médicamenteuse, utilisée par moins d'un tiers des femmes en 2001 (31%), l'est désormais lors de quatre IVG sur 5 (81%).

Enfin, la pratique de l’IVG par les sages-femmes libérales, autorisée depuis 2016, "continue de se développer à un rythme soutenu (+15% par rapport à 2024)", relève l'étude. L'an passé, une IVG sur 4 est passée entre leurs mains.

Des associations féministes appellent à manifester lundi 28 septembre pour défendre le droit à l'avortement partout en France.

A Paris, le cortège partira de l'Hôtel de ville à 18H30 pour rejoindre la place Vendôme, où se tiendra un rassemblement de soutien à la loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

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