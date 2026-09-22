 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Houthis accusent l'Arabie saoudite d'avoir mené de nouvelles frappes meurtrières au Yémen
information fournie par AFP 22/09/2026 à 22:36
Ajouter Boursorama à vos sources

Des partisans des autorités houthies défilent lors d'un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Des partisans des autorités houthies défilent lors d'un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Les Houthis du Yémen ont accusé mardi Ryad d'avoir mené des frappes meurtrières contre un port de la mer Rouge, plusieurs jours après l'offensive qui leur a permis de consolider leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, stratégique pour les flux énergétiques mondiaux.

S'inquiétant d'une "instabilité économique mondiale", le G7 a exprimé son "entière solidarité" avec le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et son allié saoudien, et pressé les combattants pro-iraniens de cesser leurs attaques au Yémen et contre l'Arabie saoudite voisine.

La reprise des hostilités au Yémen, avec une offensive éclair des Houthis vers le littoral de la mer Rouge qu'ils contrôlent désormais entièrement, affecte déjà fortement l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, avec une chute du trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Ce passage reliant l'Europe à l'Asie via la mer Rouge et le canal de Suez était devenu encore plus important pour l'Arabie saoudite depuis que l'Iran perturbe fortement le trafic dans le détroit d'Ormuz de l'autre côté de la péninsule arabique, en représailles à l'attaque israélo-américaine contre Téhéran fin février, qui a déclenché la guerre au Moyen-Orient.

Civils tués au Yémen

Ryad échoue pour l'heure à faire reculer les Houthis, malgré des bombardements quotidiens sur leurs positions au Yémen.

Des frappes aériennes dans la nuit sur la ville portuaire de Mokha, aux mains des Houthis depuis le 10 septembre, ont tué six civils dont deux enfants et une femme, selon ces combattants pro-iraniens qui ont aussi annoncé la mort dans d'autres frappes sur le nord-ouest du pays d'une femme et de son enfant, ainsi que celle de neuf détenus dans une prison.

Les frappes saoudiennes contre les Houthis ont fait des centaines de morts depuis début septembre, selon les Houthis, dont le porte-parole militaire, Yahya Saree, a fait état mardi de 19 raids aériens au cours des dernières 24 heures, ciblant plusieurs gouvernorats et faisant "des morts et des blessés, dont des enfants et des femmes".

Les Houthis continuent eux à cibler le royaume saoudien, affirmant viser ses infrastructures énergétiques et militaires.

Les autorités saoudiennes communiquent peu sur ces attaques mais émettent régulièrement des alertes de "danger potentiel", appelant les habitants à se mettre à l'abri, comme ça a été le cas mardi dans la province de Najran.

Elles annoncent parfois des interceptions, des dégâts ou des victimes. Le 15 septembre, les autorités avaient fait état d'un tir de drone vers La Mecque. Les combattants pro-iraniens avaient démenti toute attaque contre ce lieu saint.

D'après plusieurs médias, le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de fait de l'Arabie saoudite, a exhorté le président Trump à frapper les Houthis, sans résultat à ce stade.

Rencontre irano-américaine

La guerre au Yémen a éclaté en 2014 quand les Houthis ont pris le contrôle de la capitale Sanaa puis d'autres régions, déclenchant en 2015 une intervention militaire menée par l'Arabie saoudite. Une trêve avait été conclue en 2022 mais les combats ont repris en juillet.

Carte montrant le tracé de l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, qui pouvait transporter jusqu’à 7 millions de barils de pétrole par jour et contourner les points de passage stratégiques de Bab el-Mandab et du détroit d’Ormuz, avant d’être fermé à la suite d’une attaque de drones ( AFP / Sherine ELSAYARY )

Carte montrant le tracé de l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, qui pouvait transporter jusqu’à 7 millions de barils de pétrole par jour et contourner les points de passage stratégiques de Bab el-Mandab et du détroit d’Ormuz, avant d’être fermé à la suite d’une attaque de drones ( AFP / Sherine ELSAYARY )

Plus de 130.000 personnes ont été déplacées au Yémen depuis début septembre lorsque les Houthis ont lancé une offensive dans l'ouest du pays, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui a dit mardi s'attendre à de nouveaux déplacements massifs ces prochains mois.

Aux Etats-Unis, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a rencontré l'émissaire américain Steve Witkoff à qui il a communiqué les conditions de Téhéran pour une réouverture d'Ormuz, selon un média iranien.

Donald Trump avait parlé plus tôt d'une "très bonne" réunion entre des responsable iranien et américain, et en assurant qu'une autre discussion était prévue "dans un futur très proche".

Un peu plus tôt à la tribune de l'ONU, il avait dit qu'il avait le choix entre "anéantir" l'Iran ou passer un accord, en prédisant qu'une solution diplomatique serait trouvée après les élections législatives de novembre aux Etats-Unis.

Les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de l'Iran, ont promis de leur côté d'"intensifier" leur riposte en cas d'attaque américaine.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 22 septembre 18:30

    En bloquant le détroit de Bab-el-Mandeb et en bombardant les oléoducs de l'Arabie Séoudite, les Houthis sont en train de se faire détester par tous les consommateurs de pétrole et de gaz du monde : ça fait vraiment beaucoup de gens !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie iranienne Mahan Air sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï le 14 septembe 2017 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    De nouvelles sanctions américaines doivent frapper les compagnies aériennes iraniennes
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:54 

    Les nouvelles sanctions américaines visant des compagnies aériennes d'Iran, promises par Washington à la fermeture "partout dans le monde", doivent entrer en vigueur mercredi, avec déjà de premières annulations de vols. Le Trésor américain a assuré lundi que les ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Vendanges au Château Coutet à Saint-Emilion, en Gironde, le 7 septembre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sur le plateau prisé de Saint-Émilion, un domaine multiséculaire à "contre-courant"
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:52 

    Sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, entourée de prestigieuses propriétés, une famille de viticulteurs préserve ses méthodes ancestrales et défend des choix "à contre-courant", dont elle récolte les fruits en pleine crise viticole et climatique. "On peut nous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank