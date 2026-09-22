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France: presque pas de pluie en septembre, la sécheresse des sols à un niveau historique
information fournie par AFP 22/09/2026 à 19:24
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Un cours d'eau asséché à Machecoul, en Loire-Atlantique, le 3 septembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Un cours d'eau asséché à Machecoul, en Loire-Atlantique, le 3 septembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Après un été particulièrement sec, quasiment aucune pluie n'est tombée sur la France depuis début septembre, maintenant la sécheresse des sols à un niveau historique pour cette période de l'année, indique mardi Météo-France, qui entrevoit toutefois un "possible espoir d'amélioration" d'ici la fin du mois.

Depuis le 1er septembre, début de l'automne météorologique, "les pluies ont été quasi absentes" sur le pays, avec une seule journée de précipitations supérieures à 1 mm à l'échelle nationale, le 8 septembre, indique le prévisionniste national.

"En dehors de cette journée, aucune pluie significative n'a été enregistrée" depuis le début du mois et les cumuls sont "très faibles", avec 8,2 mm de pluie tombés sur la France entre le 1er et le 20 septembre.

Depuis plusieurs semaines, on observe une "récurrence inhabituelle d'anticyclones" près de ou sur la France. Les hautes pressions persistantes font que même lors des "rares moments" où une perturbation s'infiltre, celle-ci est "extrêmement atténuée et produit très peu de pluie", explique François Jobard, prévisionniste chez Météo-France.

Résultat: le déficit pluviométrique est particulièrement marqué dans certaines régions. Le long de la Manche, seuls 10 mm de précipitations sont tombés depuis le début du mois, contre 60 à 70 mm pour un mois de septembre normal. Même constat dans le tiers sud, avec 5 à 10 mm contre 60 à 70 mm habituellement.

Des villes comme Ajaccio, Nice, Paris ou Romorantin n'ont pas reçu une seule goutte de pluie ce mois-ci.

Selon La Chaîne Météo, au vu des prévisions, septembre 2026 pourrait même devenir le mois de septembre le plus sec jamais mesuré sur le pays.

Pour François Jobard, "ça fait partie des possibilités mais il est encore trop tôt pour le dire", même si septembre 2026 devrait figurer sur le podium des mois de septembre les moins arrosés depuis 1958.

Si le temps devrait rester sec jusqu'à samedi, le début de semaine prochaine pourrait voir revenir une masse d'air plus humide, avec possiblement des "pluies significatives" entre le 28 et le 30 septembre, "au moins sur la partie ouest", indique-t-il.

Si d'autres mois de septembre ont été aussi peu pluvieux, "ce qui est notable cette année est que cela intervient après un été historiquement chaud et sec", souligne le prévisionniste.

La sécheresse des sols, déjà critique depuis plusieurs mois, continue ainsi de s'aggraver.

"Au 22 septembre, le bénéfice des précipitations apportées sur la deuxième quinzaine d'août est déjà perdu", indique Météo-France. Et l'indicateur national d'humidité des sols se situe toujours à un niveau record pour un mois de septembre.

Au 20 septembre, 84% de la France sont concernés par une sécheresse décennale (se produisant en moyenne une fois tous les 10 ans).

Et dans certains territoires, comme le Languedoc-Roussillon, Dordogne, Corrèze ou le Bas-Rhin, le niveau de sécheresse atteint même des niveaux jamais observés, toutes saisons confondues.

Les pluies du début de semaine pourraient "commencer à améliorer la situation, mais vu le niveau de sécheresse d'où l'on part, cela prendra du temps avant que les réservoirs d'eau du sol se remplissent à nouveau", estime M. Jobard.

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