TotalEnergies empoche 800 millions de dollars après la finalisation d'une cession

Le géant français de l'énergie a annoncé la finalisation de la cession de sa participation non opérée de 10% dans les licences de la joint-venture Renaissance au Nigeria.

L'opération, menée par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG) auprès de Vaaris, s'élève à un montant total de 800 millions de dollars américains.

Conformément aux termes communiqués le 14 janvier 2026, le groupe conserve l'intégralité de son intérêt économique dans les trois licences gazières de la coentreprise (OML 23, 28 et 77). Ces actifs demeurent stratégiques pour l'approvisionnement local, représentant actuellement la moitié de l'alimentation en gaz de l'infrastructure Nigeria LNG.