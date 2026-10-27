Verallia: Le CA recule de 2,1% au 3e trimestre, objectifs annuels confirmés

L'usine Verallia de Châteaubernard

Verallia a ‌fait état mardi d'un chiffre d'affaires en ​baisse de 2,1% au troisième trimestre, à 829 millions d'euros, l'entreprise citant une baisse ​des volumes, tout en confirmant ses objectifs annuels.

• Le ​groupe verrier français affiche ⁠également un Ebitda ajusté de 171,9 millions ‌d'euros sur la période, contre 180,5 millions il y a un an, ​et une ‌marge ajustée de 20,8%.

• "Après un premier ⁠semestre stable, notre activité a été pénalisée par un été peu favorable en Europe, ⁠entraînant un ‌recul des volumes au troisième trimestre", ⁠déclare dans un communiqué Patrice Lucas, ‌directeur général.

• "Dans un contexte d’inflation sur ⁠les coûts de l’énergie et des ⁠intrants, nous ‌avons poursuivi nos efforts d’amélioration de la ​performance opérationnelle."

• Verallia ‌annonce également que Stefan Borgas sera nommé président du conseil, ​sous réserve de l'approbation de sa nomination en qualité d’administrateur par l'assemblée ⁠générale des actionnaires 2027.

• Le groupe vise en 2026 un Ebitda ajusté d'environ 700 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 220 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)