Redressement judiciaire du BHV: le bailleur Brookfield dément devoir des sommes à l'enseigne

Le propriétaire des murs du BHV Marais réfute les accusations formulées par le grand magasin parisien, qui a annoncé mardi demander son placement en redressement judiciaire en pointant du doigt son bailleur, le fonds canadien Brookfield.

( AFP / JOEL SAGET )

"Brookfield dément catégoriquement devoir une quelconque somme au BHV à ce jour", indique le fonds canadien dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Conformément au contrat de bail signé par les deux parties le 27 janvier 2026, le paiement des indemnités ne peut intervenir qu'à l’issue d'une restitution conforme des espaces - mise en conformité qui est à la charge du BHV. Cette obligation n'est en aucun cas remplie par le BHV à ce jour", souligne le bailleur.

"Dire que la relance de l'activité du BHV dépend du bailleur des lieux inverse totalement la réalité des faits", estime Brookfield. "C'est l'inexécution des propres engagements du BHV qui conduit à la situation actuelle."

Plus tôt mardi, BHV Marais a annoncé avoir demandé son placement en redressement judiciaire, une procédure présentée comme destinée à "sécuriser son plan de relance" et "préserver l'activité et l'emploi".

Karl-Stéphane Cottendin, qui a repris l'emblématique enseigne du centre de la capitale en juin, accuse le bailleur de ne pas avoir versé les indemnités dues en échange de la restitution de la moitié du magasin.

"Ce qui manque aujourd'hui à ce magasin, c'est la trésorerie qui lui est due", estime le président de l'enseigne, cité dans son communiqué.

Le projet de relance souhaité par la direction "s'appuie sur un plan d'investissement financé notamment par des indemnités contractualisées en échange de la restitution au bailleur, au printemps, de plus de la moitié du magasin", indemnités qui "n'ont pas été versées", est-il précisé dans le communiqué.

Selon le BHV Marais, l'absence de ces fonds a notamment empêché le réassort et le réaménagement du périmètre conservé a bloqué la relance.