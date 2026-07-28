TotalEnergies approuve le développement du champ gazier Cronos à Chypre

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi approuver le développement du champ gazier Cronos dans les eaux territoriales chypriotes, en partenariat avec ENI ENI.MI , en vue de fournir l'Europe en gaz naturel liquéfié (GNL).

La production devrait démarrer en 2028, avec un plateau d’environ 500 millions de pieds cubes par jour, soit environ 2,8 millions de tonnes par an de GNL, dont 50% sera commercialisée par TotalEnergies, selon un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)