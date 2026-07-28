 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies approuve le développement du champ gazier Cronos à Chypre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 08:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi approuver le développement du champ gazier Cronos dans les eaux territoriales chypriotes, en partenariat avec ENI ENI.MI , en vue de fournir l'Europe en gaz naturel liquéfié (GNL).

La production devrait démarrer en 2028, avec un plateau d’environ 500 millions de pieds cubes par jour, soit environ 2,8 millions de tonnes par an de GNL, dont 50% sera commercialisée par TotalEnergies, selon un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ENI
22,015 EUR MIL -1,72%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
83,04 USD Ice Europ -5,43%
Pétrole WTI
78,20 USD Ice Europ -4,49%
TOTALENERGIES
73,7800 EUR Euronext Paris -0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
83,44 -4,98%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank