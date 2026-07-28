Les semi-conducteurs en Europe souffrent, la Chine lance la production d'équipements de fabrication de puces

Des employés d'ASML organisent une grève à Veldhoven pour protester contre les projets de réduction des effectifs de l'entreprise

par Fanny Potkin

Les fournisseurs d'équipements de lithograhie ‌et de gravure ainsi que les fabricants de puces en Europe continuent de souffrir mardi en Bourse ​alors que la Chine a commencé, selon une source, à produire en série des machines de lithographie via la technologie dite DUV (deep-ultraviolet ou ultraviolet profond).

Vers 08h50 GMT, à la Bourse d'Amsterdam, ASML recule de ​près de 1% après avoir plongé la veille de plus de 8%, tandis qu'ASMI abandonne 2,88% et Besi 1,10%.

A Paris, Soitec chute de ​6,12% et Stmicroelectronics de 1,33%, tandis qu'Infineon cède 2,13% ⁠à Francfort.

Au même moment le compartiment technologique sur le Stoxx 600 abandonne 0,97%, tandis que ‌le principal indice paneuropéen grappille 0,29%.

La technologie développée localement par la Chine est essentielle à la fabrication de puces de pointe, a précisé à Reuters une source proche ​du dossier, confirmant une information rapportée ‌par le site spécialisé The Information.

Elle marque une avancée majeure dans la ⁠volonté de Pékin de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies en provenance de l'Occident.

Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, une entreprise publique chinoise peu connue, dirige le projet de production après avoir intégré des équipes issues ⁠des meilleures start-up chinoises ‌spécialisées dans la lithographie, a ajouté la source sous couvert d'anonymat.

Même si cette ⁠avancée technologique chinoise constitue une importante étape dans les principales priorités du président Xi Jinping, elle ne ‌représente pas pour le moment une menace commerciale majeure pour ASML, premier fournisseur mondial ⁠d'équipements de fabrication de puces.

La lithographie DUV, qui désigne une bande du spectre ⁠électromagnétique caractérisée par des ‌longueurs d'onde courtes et une forte énergie, est un outil essentiel à la fabrication de puces.

La machine DUV ​d'Aishengna doit encore faire l'objet de tests supplémentaires ‌et est loin d'égaler les modèles équivalents d'ASML, a noté la source.

Un déploiement réussi offrirait toutefois aux fabricants chinois de puces ​une source alternative d'équipement si les pays occidentaux venaient à restreindre davantage les exportations ou la maintenance des outils de lithographie livrés à la Chine.

Les machines DUV de fabrication chinoise devraient être livrées ⁠cette année à de grands fabricants chinois de puces, notamment Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Hua Hong Semiconductor et le fabricant de puces mémoire ChangXin Memory Technologies (CXMT), a indiqué The Information, citant deux sources proches du dossier.

ASML n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire, tout comme SMIC, Hua Hong et CXMT.

(Reportage Fanny Potkin à Singapour; avec la contribution de Wen-Yee Lee à Taipei; version française Claude ​Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)