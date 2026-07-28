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USA : les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:01
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, AMD, Visa, résultats de Boeing et précisions sur Amazon, Meta)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,97% pour le Dow Jones .DJI et de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais un repli de 0,64% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Ce compartiment reste sous pression mardi après une séance difficile sur les Bourses asiatiques, sur fond d'inquiétudes liées aux dépenses des entreprises technologiques dans la course à l'intelligence artificielle (IA) et dans un contexte de concurrence chinoise croissante.

MICRON MU.O perd 6,4%, Intel INTC.O 4,8% et APPLIED MATERIALS AMAT.O 4,5%, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société taïwanaise TSMC TSM.N et de la société coréenne SK HYNIX SKHY.O reculent de plus de 3%.

NVIDIA NVDA.O cède 0,4%.

La publication des résultats de géants de la cote tels que MICROSOFT MSFT.O , META META.O , AMAZON AMZN.O et APPLE AAPL.O , attendus plus tard cette semaine, contribue également à la prudence des investisseurs.

Selon Business Insider, Amazon est en train de repenser sa stratégie en matière d'IA en mettant progressivement fin à bon nombre de ses modèles développés en interne pour se concentrer davantage sur un nouveau projet de pointe.

Meta et le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N ont pour leur part annoncé mardi la création d'une coentreprise visant à développer et à exploiter un campus de centres de données à El Paso, au Texas, un projet dont le coût de développement s'élèverait à environ 14 milliards de dollars.

* AMD AMD.O a signé mardi un accord avec CORE SCIENTIFIC CORZ.O afin de s'assurer une capacité de centre de données pouvant atteindre 2,5 gigawatts, le fabricant de puces étendant son infrastructure pour répondre à la demande croissante en matière de calcul pour l'IA.

L'action Core Scientific bondit de 4,9% dans les échanges en avant-Bourse, tandis que celle d'AMD recule de 4%, suivant la tendance des autres fabricants de puces.

* SUPER MICRO SMCI.O , NVIDIA NVDA.O - Les procureurs taïwanais ont placé en détention un employé de Nvidia dans le cadre d'une enquête sur des exportations présumées illégales de serveurs d'IA de Super Micro vers la Chine, ont rapporté les médias locaux taïwanais.

Par ailleurs, Nvidia a signé des baux d'une valeur pouvant atteindre 50 milliards de dollars pour le centre de données de HUT 8 HUT.O au Texas, rapporte mardi le Financial Times, citant cinq sources proches du dossier.

* APPLIED DIGITAL APLD.O a fait état lundi d'un chiffre d'affaires dépassant les prévisions au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses centres de données de la part d'un nombre croissant de clients spécialisés dans l'IA.

* VISA V.N prévoit de supprimer 7% de ses effectifs, soit environ 2.600 postes, afin d'améliorer son efficacité dans un secteur très concurrentiel, rapporte mardi l'agence Bloomberg, citant une note interne adressée au personnel.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - John Ternus, futur directeur général d'Apple, a déclaré qu'il s'engageait à poursuivre sur la lancée de l'entreprise dans le secteur du divertissement, avec notamment la plate-forme Apple TV, lorsqu'il prendra les rênes du fabricant de l'iPhone en septembre.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé lundi le versement d'une somme d'environ 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de plaintes accusant son talc pour bébé et d'autres produits de provoquer le cancer de l'ovaire.

L'action avance de 2,3% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N a fait état mardi d'une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre après avoir enregistré une charge de 280 millions de dollars (246,39 millions d'euros) liée à son programme de remplacement d'Air Force One, l'avion présidentiel.

La Federal Aviation Administration (FAA), l'agence américaine chargée de l'aviation civile, a par ailleurs annoncé lundi que les sièges de plusieurs centaines d'appareils 737 MAX immatriculés aux États-Unis pourraient devoir faire l'objet d'inspections, au cas où ils auraient été mal installés et devraient être réparés.

* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT.N a relevé mardi sa prévision de croissance des revenus des chambres pour l'ensemble de l'année, la demande de ses établissements de luxe restant robuste.

* UNITED PARCEL SERVICE(UPS) UPS.N a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, alors que le géant de la livraison de colis continue de se tourner vers des envois à plus forte marge tout en réduisant encore les volumes traités pour son principal client, AMAZON AMZN.O . L'action UPS prend 1,1% en avant-Bourse.

* COCA-COLA KO.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour cette année, misant sur une forte demande pour ses boissons sans sucre ainsi que pour sa marque de lait "fairlife" aux États-Unis. L'action gagne 2,6% dans les échanges en pré-ouverture.

* ROYAL CARIBBEAN RCL.N chute de 5% en avant-Bourse. L'opérateur de croisières a révisé à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, pour prendre en compte un léger impact sur les réservations pour certaines destinations, principalement dû à la persistance des tensions géopolitiques.

* BAKER HUGHES BKR.O a dit lundi s'attendre à ce que les dépenses annuelles mondiales des producteurs de pétrole et de gaz connaissent une légère baisse cette année.

* BOSTON SCIENTIFIC BSX.N - Le conseil d'administration de Boston Scientific a approuvé un nouveau plan de restructuration visant à réduire les coûts et à mieux positionner la société pour sa croissance future, a indiqué lundi le fabricant de dispositifs médicaux dans un communiqué réglementaire.

* T-MOBILE US TMUS.O a annoncé avoir rétabli le service pour l'ensemble de ses clients après que des milliers d'utilisateurs aux États-Unis ont signalé une panne lundi.

* BUZZFEED BZFD.O grimpe de 7% en avant-Bourse. La société de médias numériques a approuvé un projet visant à réduire ses effectifs de près de 35%, selon un document déposé auprès du gendarme américain des marchés financiers, la Securities and Exchanges Commission (SEC).

* FORD F.N publiera ses résultats trimestriels après la cloche.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten et Benjamin Mallet)

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,3350 USD NASDAQ -0,02%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
459,3388 USD NASDAQ -7,19%
APPLE
339,3150 USD NASDAQ +0,71%
APPLIED DIGITAL
26,6000 USD NASDAQ +0,85%
APPLIED MATERIALS
476,4750 USD NASDAQ -7,82%
BAKER HUGHES RG-A
58,2800 USD NASDAQ -3,81%
BLACKROCK
1 096,470 USD NYSE +3,24%
BOEING CO
222,220 USD NYSE +5,07%
BOSTON SCIENTIFI
46,420 USD NYSE +2,02%
BUZZFEED RG-A
1,2298 USD NASDAQ +8,83%
COCA-COLA CO
88,279 USD NYSE +4,97%
CORE SCIENTIFIC
20,2000 USD NASDAQ -2,60%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 840,53 Pts Index Ex +1,21%
FORD MOTOR
14,885 USD NYSE +1,36%
HILTN WRLD HLDGS
320,985 USD NYSE -3,09%
HUT 8
101,0600 USD NASDAQ -3,38%
INTEL
86,6393 USD NASDAQ -5,49%
JOHNSON&JOHNSON
268,610 USD NYSE +0,97%
META PLATFORMS
594,8800 USD NASDAQ +0,17%
MICRON TECHNOLOGY
821,9000 USD NASDAQ -8,70%
MICROSOFT
398,2100 USD NASDAQ +2,34%
NASDAQ Composite
24 930,04 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
197,4850 USD NASDAQ +0,50%
RYL CARIBBEAN CR
320,340 USD NYSE +4,52%
S&P 500 INDEX
7 439,95 Pts CBOE +0,36%
SK HYNIX
153,2750 USD NASDAQ -8,77%
SKHY SP ADS
132,9000 USD NASDAQ -7,08%
SUPER MICRO
28,3198 USD NASDAQ -5,00%
T-MOBILE US
184,3250 USD NASDAQ +4,02%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
391,700 USD NYSE -1,90%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
105,950 USD NYSE -6,18%
VISA RG-A
368,770 USD NYSE +1,76%
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