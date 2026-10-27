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TotalEnergies annonce la cession de sa participation dans Renaissance pour $800 millions
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 08:38

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TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la cession de sa participation pétrolière non-opérée de 10% dans la joint-venture Renaissance à Vaaris, pour un montant total de 800 millions de dollars américains (715,69 millions d'euros), par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG).

(Rédigé par Rihab Latrache)

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