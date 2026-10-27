TotalEnergies annonce la cession de sa participation dans Renaissance pour $800 millions

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TotalEnergies
TTEF.PA
a annoncé
mardi la cession de sa participation pétrolière non-opérée de
10% dans la joint-venture Renaissance à Vaaris, pour un montant
total de 800 millions de dollars américains (715,69 millions
d'euros), par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG).
Verallia a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,1% au troisième trimestre, à 829 millions d'euros, l'entreprise citant une baisse des volumes, tout en confirmant ses objectifs annuels. • Le groupe verrier français affiche également un Ebitda ...
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Saint-Gobain a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la croissance dans toutes ses régions et par la chimie de la construction. • Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ...
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Les premiers experts de l'explosion en 2019 d'un immeuble de la rue de Trévise, à Paris, défendent la thèse d'un sol ameubli par la fuite d'un collecteur d'eaux qui aurait provoqué la rupture d'une canalisation de gaz, et s'agacent que la défense questionne les ...
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