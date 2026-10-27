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Le patron de Coopérative U évoque un "véritable effondrement de la consommation de carburant"
information fournie par AFP 27/10/2026 à 12:39

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Le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine le 25 mars 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine le 25 mars 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher, a qualifié mardi de "véritable effondrement" la consommation de carburant en octobre, dont le prix a flambé ces derniers mois en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"La chose la plus frappante actuellement" c'est le "véritable effondrement de la consommation de carburant" au mois d’octobre, s'est ému le patron du groupe de grande distribution sur Cnews/Europe 1.

"Chez Coopérative U, c’est – 10 de volume depuis le début de l’année (...) et là, on a des (stations-service) au mois d’octobre, c’est jusqu’à -40 % de volume de consommation", a quantifié le dirigeant.

Qui en explique les raisons : "Les gens ne bougent plus", ils "restent à la maison, sacrifient beaucoup de choses" parce que le prix de carburant "pèse trop sur leur budget à date".

Mi-octobre, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a promis que les prix du gazole baisseraient pour les consommateurs "dès le 1er novembre" grâce au déstockage de millions de barils et au bon vouloir des distributeurs.

La baisse attendue du prix à la pompe pourrait aller de 12 à 18 centimes par litre, selon le gouvernement, ce qui représenterait "environ dix euros d'économies à chaque plein en moyenne".

Mais les modalités de cette initiative doivent "encore être travaillées cette semaine, il y a plusieurs réunions avec le gouvernement pour caler le sujet", a nuancé M. Schelcher.

"Ça donnera une petite bouffée d'oxygène à partir de la semaine prochaine mais ce ne sera pas tous les jours et pas tout le temps parce que ça ne sera qu’une part de la consommation qui est concernée", a-t-il encore averti.

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12 commentaires

  • 14:27

    Je suis parti en vacances et j'ai traversé deux pays il y a deux semaines, les routes et autoroutes vides m'ont frappé l'esprit. Gare à des statistiques économiques alarmantes d'ici à un mois ou deux.

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