 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coca-Cola relève son objectif annuel de bénéfice grâce à la demande en boissons et sodas
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:35

Ajouter Boursorama à vos sources

Des bouteilles de Coca-Cola dans un supermarché à Paris

Des bouteilles de Coca-Cola dans un supermarché à Paris

Coca-Cola a réhaussé mardi ‌son objectif de bénéfice annuel, le groupe misant sur la résilience ​de la demande pour ses sodas sans sucre et ses boissons à prix plus élevés, telles que le lait "Fairlife" et les boissons gazeuses.

La ​société table désormais sur une croissance du bénéfice par action comparable, hors effets de ​change, d’au moins 9% en 2026, ⁠contre une prévision précédente comprise entre 7% et 8%.

Le chiffre ‌d’affaires de Coca-Cola au troisième trimestre a progressé de 7,4% pour atteindre 13,38 milliards de dollars (11,99 milliards d'euros), ​dépassant les estimations des ‌analystes qui tablaient en moyenne sur 12,92 milliards ⁠de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Alors que les prix élevés des denrées alimentaires et du carburant incitent les consommateurs à ⁠se montrer plus ‌sélectifs, Coca-Cola a cherché à soutenir la demande en ⁠proposant des conditionnements plus petits et moins chers, tout en ‌lançant de nouvelles saveurs plus onéreuses telles que le ⁠Coca-Cola Cherry Float.

L’entreprise a également bénéficié de la demande ⁠générée par la ‌Coupe du monde de la Fifa en juillet, notamment d’une brève ​hausse des ventes de ses marques ‌de boissons énergisantes.

Ces résultats du troisième trimestre contrastent avec ceux de son concurrent PepsiCo, ​qui a revu à la baisse ses objectifs annuels au début du mois et intensifié ses mesures de réduction des ⁠coûts, alors qu’il est confronté à une faible demande en Amérique du Nord.

L'action Coca-Cola progressait d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

Le titre a bondi d'environ 33% en 2026 et est en passe d'enregistrer une troisième année consécutive de hausse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore; ​version française Etienne Breban)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,77 -1,18%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank