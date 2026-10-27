Coca-Cola relève son objectif annuel de bénéfice grâce à la demande en boissons et sodas

Des bouteilles de Coca-Cola dans un supermarché à Paris

Coca-Cola a réhaussé mardi ‌son objectif de bénéfice annuel, le groupe misant sur la résilience ​de la demande pour ses sodas sans sucre et ses boissons à prix plus élevés, telles que le lait "Fairlife" et les boissons gazeuses.

La ​société table désormais sur une croissance du bénéfice par action comparable, hors effets de ​change, d’au moins 9% en 2026, ⁠contre une prévision précédente comprise entre 7% et 8%.

Le chiffre ‌d’affaires de Coca-Cola au troisième trimestre a progressé de 7,4% pour atteindre 13,38 milliards de dollars (11,99 milliards d'euros), ​dépassant les estimations des ‌analystes qui tablaient en moyenne sur 12,92 milliards ⁠de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Alors que les prix élevés des denrées alimentaires et du carburant incitent les consommateurs à ⁠se montrer plus ‌sélectifs, Coca-Cola a cherché à soutenir la demande en ⁠proposant des conditionnements plus petits et moins chers, tout en ‌lançant de nouvelles saveurs plus onéreuses telles que le ⁠Coca-Cola Cherry Float.

L’entreprise a également bénéficié de la demande ⁠générée par la ‌Coupe du monde de la Fifa en juillet, notamment d’une brève ​hausse des ventes de ses marques ‌de boissons énergisantes.

Ces résultats du troisième trimestre contrastent avec ceux de son concurrent PepsiCo, ​qui a revu à la baisse ses objectifs annuels au début du mois et intensifié ses mesures de réduction des ⁠coûts, alors qu’il est confronté à une faible demande en Amérique du Nord.

L'action Coca-Cola progressait d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

Le titre a bondi d'environ 33% en 2026 et est en passe d'enregistrer une troisième année consécutive de hausse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore; ​version française Etienne Breban)