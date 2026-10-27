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Le RN annonce poursuivre Le Monde pour une information "mensongère" sur l'attentat de Trappes
information fournie par AFP 27/10/2026 à 12:33

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Le vice-président du RN en charge des affaires juridiques Bruno Bilde, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais le 13 février 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le vice-président du RN en charge des affaires juridiques Bruno Bilde, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais le 13 février 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le Rassemblement national a annoncé mardi des poursuites en diffamation contre le journal Le Monde, qu'il accuse d'avoir propagé une information "mensongère" pour le "salir" en affirmant que des tracts du RN avaient été retrouvés dans la voiture du suspect de l'attentat raciste de Trappes.

"En diffusant une information infondée, mensongère et démentie hier par le procureur de la République au sujet de tracts RN qui auraient été retrouvés dans la voiture du tueur de Trappes, le journal Le Monde s'est une fois encore prêté à une opération militante visant à salir le Rassemblement national", a déclaré dans un communiqué son vice-président en charge des affaires juridiques, Bruno Bilde.

"Le Rassemblement national poursuit en diffamation +Le Monde+, considérant que son enquête n'était pas sérieuse au sens de la jurisprudence", a-t-il ajouté.

Le parti d'extrême droite a accusé la classe politique de s'être "déshonorée en relayant ce mensonge, uniquement à des fins électoralistes", promettant de ne laisser "passer" aucune "manoeuvre" de ce type.

Sollicité par l'AFP, Le Monde n'a pas souhaité réagir ( AFP / JOEL SAGET )

Sollicité par l'AFP, Le Monde n'a pas souhaité réagir ( AFP / JOEL SAGET )

Sollicité par l'AFP, Le Monde n'a pas souhaité réagir.

Le quotidien avait affirmé, en citant une source anonyme proche de l'enquête, que des tracts du RN avaient été retrouvés dans la voiture du suspect, Kevin T.

Mais le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, a précisé lundi soir qu'"aucun tract d'un parti politique n'a été découvert dans son véhicule".

Un article du Monde, en ligne, indique désormais que cet élément a été démenti par le procureur.

Vendredi matin, Kevin T. a ouvert le feu en rafales à Trappes et La Verrière (Yvelines), abattant un Français de 26 ans d'origine africaine, Pengo Bossio Wangi, et blessant plusieurs personnes, dont au moins quatre ayant des noms à consonance africaine ou maghrébine, selon Olivier Christen.

Un exemplaire du livre d'Adolf Hitler, "Mein Kampf", a été découvert chez lui, a indiqué une source proche du dossier. Une autre source a évoqué auprès de l'AFP sa dérive vers l'idéologie raciste.

Le suspect, âgé de 39 ans, a reconnu les faits mais conteste tout mobile raciste, d'après le procureur.

L'attentat a provoqué une vive émotion, du monde politique au milieu de la culture, et des rassemblements d'hommage aux victimes ont été organisés dans plusieurs villes lundi soir.

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2 commentaires

  • 13:17

    Le 26 octobre au matin, Le Monde a publié que des tracts du Rassemblement national avaient été découverts dans la voiture de Kévin T.
    Q
    Le soir même, le procureur national antiterroriste Olivier Christen a tranché publiquement : « Aucun tract d’un parti politique n’a été découvert dans son véhicule. »

    que penser !!

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