TotalEnergies a réalisé des méga-transactions pétrolières au Moyen-Orient après avoir constaté un déploiement de la marine américaine dans le Golfe en février, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des citations du directeur général aux paragraphes 2, 9 et 10) par America Hernandez

Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a pris la décision d'acheter de grandes quantités de brut du Moyen-Orient en mars après que ses traders ont remarqué que la marine américaine massait des navires près du Golfe en février, a déclaré son directeur général au journal français Le Figaro dans une interview publiée jeudi.

“Nos traders pétroliers — et c'est leur travail — ont remarqué que la marine américaine massait des navires autour du golfe Persique en février. Ils ont décidé de prendre une position à contre-courant du marché, qui était alors en baisse, et d'acheter, estimant que quelque chose allait se passer”, a déclaré le directeur général Patrick Pouyanne.

La guerre contre l’Iran a éclaté le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé de vastes frappes aériennes contre l’Iran.

Total a été le seul acheteur de brut du Moyen-Orient en mars, le conflit avec l’Iran ayant drastiquement réduit l’offre, acquérant environ 70 cargaisons d’Oman et de Murban, soit environ 35 millions de barils, selon les données commerciales, ce qui a contribué à propulser le prix de référence de Dubaï à un niveau record de près de 170 dollars le baril.

Le Financial Times a rapporté en mars, citant des sources, que Total avait réalisé plus d’un milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) sur cette transaction en utilisant des instruments financiers tels que des contrats à terme, des options et des swaps pour parier sur une hausse des prix.

Le Wall Street Journal a rapporté le 19 mai que la Commodity Futures Trading Commission américaine examinait de près une flambée des transactions sur les contrats à terme sur le pétrole survenue quelques instants avant que le président américain Donald Trump ne reporte les frappes contre Téhéran en mars, et s'intéressait à au moins trois entreprises, dont Total Oil Trading SA.

Un porte-parole de Total a déclaré le 20 mai que la société n'avait pas connaissance d'une enquête et qu'elle appliquait des règles de conformité strictes. Total n'a pas répondu à une demande de commentaires jeudi.

TotalEnergies a annoncé le mois dernier une hausse de 29 % de son résultat net au premier trimestre , tirée par les opérations de trading réalisées en mars autour des flambées des prix du pétrole liées à la fermeture du détroit d'Ormuz dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

“Cela aurait pu mal tourner, car si le détroit d’Ormuz avait été fermé immédiatement, nous aurions été physiquement empêchés de charger nos cargaisons dans la région”, a déclaré M. Pouyanne au Figaro, faisant référence aux importants achats de pétrole effectués par Total en mars.

M. Pouyanne a expliqué que, Total étant une entreprise intégrée verticalement, elle a pu tirer parti de ses actifs pour prendre livraison du pétrole au terminal de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, situé juste à l’extérieur du golfe.