Le président américain Donald Trump

Les États-Unis, le Mexique et le ‌Canada ont annoncé jeudi des mesures sanitaires harmonisées concernant les voyages des personnes en provenance des ​régions d'Afrique les plus exposées au risque de contamination par le virus Ebola, afin de protéger leurs populations et les visiteurs pendant la Coupe du monde de football.

"La santé et la sécurité ​de chaque personne dans la région restent notre priorité absolue alors que nous accueillons le monde entier en Amérique du ​Nord", ont-ils déclaré dans communiqué conjoint, qui ne précise ⁠pas la nature des mesures prises.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mi-mai que ‌l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) constituait une urgence de santé publique de portée internationale et qu'il existait un risque élevé de propagation vers les ​pays voisins.

Cette déclaration a incité ‌les gouvernements à renforcer les mesures de confinement liées aux voyages.

La ⁠semaine dernière, Washington a interdit l'entrée aux États-Unis aux personnes de nationalité étrangère ayant voyagé en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des dernières semaines. Vendredi, cette interdiction ⁠a été étendue par ‌les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux titulaires de ⁠la carte verte ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 jours précédents.

Le Canada ‌a pour sa part interdit aux résidents de la RDC, de l'Ouganda et ⁠du Soudan du Sud d'entrer sur son territoire pendant 90 jours à ⁠compter de mercredi.

Les citoyens ‌canadiens, les résidents permanents et les autres ressortissants étrangers s'étant rendus dans les zones touchées au ​cours des dernières semaines et ne présentant pas ‌de symptômes devront se soumettre à une quarantaine de 21 jours à compter du 30 mai, selon un communiqué de ​l'Agence de la santé publique du Canada.

Le ministre mexicain de la Santé, David Kershenovich, a de son côté présenté lundi un renforcement des mesures de dépistage du virus Ebola ⁠dans les aéroports, exhortant la population à éviter de se rendre en RDC et demandant aux personnes en provenance du pays de respecter une quarantaine de 21 jours.

La 23e édition de la Coupe du monde de football, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

(Reportage Katharine Jackson, rédigé par Daphne Psaledakis, version française Benjamin ​Mallet, édité par Sophie Louet)