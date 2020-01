Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total et Eni choisis pour développer des blocs offshore en Angola Reuters • 16/01/2020 à 19:35









TOTAL ET ENI CHOISIS POUR DÉVELOPPER DES BLOCS OFFSHORE EN ANGOLA LAGOS (Reuters) - Total et Eni figurent parmi les groupes sélectionnés pour développer trois blocs pétroliers au large de l'Angola, dans le bassin de Namibe, sur les dix blocs mis aux enchères à la fin 2019, a annoncé jeudi l'Agence nationale du pétrole angolaise (ANPG). Total a obtenu une part de 46% dans le bloc 29, qu'il partagera avec le groupe norvégien Equinor (24,5%) la compagnie publique angolaise Sonangol (20%) et le britannique BP (9,5%). Il s'agit de blocs qui ne produisent actuellement pas d'hydrocarbures, mais sont jugés prometteurs. (Libby George, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENI MIL +0.70% TOTAL Euronext Paris +0.43% BP LSE +0.54%