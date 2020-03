Départ à la retraite: quel est l'âge optimal pour partir?

Monkey Business Images/Shutterstock / Monkey Business Images

L'âge légal de départ en retraite est fixé à 62 ans pour les actifs nés à partir de 1955. Pour autant le montant de votre pension dépend du nombre de trimestres cotisés. Dans bien des cas, il est nécessaire de prolonger son activité pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Vous pouvez aussi faire le choix de percevoir une part réduite de votre pension.

62 ans, l'âge minimal de départ à la retraite

Pour l'ensemble des régimes du secteur privé, l'âge légal de départ à la retraite est désormais fixé à 62 ans. C'est valable (en théorie) pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955. Vous devez avoir cotisé un certain nombre de trimestres pour percevoir une pension à taux plein.

La pension à taux plein dans le secteur privé C'est le montant maximum auquel vous pouvez prétendre. Elle s'élève à 50% de votre salaire annuel moyen calculé sur vos 25 meilleures années.

Si vous avez entre 62 et 67 ans, vous pouvez partir à la retraite sans avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaires. Dans ce cas, votre pension est calculée au prorata du nombre de trimestres validés, avant décote (sauf en cas d'incapacité supérieure à 50%). Les mêmes règles s'appliquent pour percevoir votre retraite complémentaire.

Dans la fonction publique, l'âge de départ à la retraite des agents des catégories «sédentaires» est également fixé à 62 ans. En revanche, les agents des catégories «actives» peuvent cesser leur activité professionnelle à 52 ou 57 ans. De nombreux autres régimes spéciaux permettent à leurs affiliés de partir avant 60 ans.

Les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans peuvent bénéficier du dispositif appelé «carrière longue». En effet, ils peuvent anticiper leur départ à la retraite sans être pénalisé sur le montant de leur pension de retraite.

A savoir: depuis janvier 2019, les actifs nés à partir de 1957 doivent patienter jusqu'à 63 ans minimum pour liquider leur retraite complémentaire Agirc-Arrco. A défaut, son montant est réduit de 10 % pendant 3 ans.



Le cap des 67 ans: la retraite à taux plein

Au-delà de 67 ans (pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955), aucune décote n'est appliquée. Le principe est valable, même si vous partez à la retraite sans avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaires. Votre pension est alors calculée au prorata du nombre de trimestres validés. Si votre départ à la retraite a lieu avant le 1er janvier 2019, vous pouvez aussi bénéficier d'une retraite complémentaire à taux plein sans condition de durée d'activité.

Pour les cadres, les droits acquis au titre de la tranche C ne peuvent être liquidés à taux plein qu'à 67 ans et plus. Pour tout départ anticipé, une décote sera là encore appliquée.

Un départ maintenu à 65 ans dans certains cas L'âge de départ sans décote est toujours fixé à 65 ans dans 3 cas de figure.

La limite des 70 ans

1. Vous êtes parent d'un enfant handicapé et vous avez dû interrompre votre activité professionnelle pendant au moins 30 mois). 2. Vous êtes parents de 3 enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et vous avez interrompu votre activité pour élever l'un deux après avoir validé au moins 8 trimestres. 3. Vous avez été contraint de suspendre votre activité pendant 30 mois consécutifs pour aider un proche.

À 70 ans, un salarié peut être mis à la retraite par son employeur, sans avoir préalablement donné son accord. Il ne pourra s'opposer à cette demande.

Après un départ en retraite, il est possible de reprendre une activité rémunérée. Dans ce cas, le cumul emploi-retraite permet de percevoir un salaire et une pension de retraite.

Avant de décider de votre âge de départ à la retraite, vérifiez le nombre de vos trimestres cotisés. Pour maximiser votre pension, ne vous précipitez pas.