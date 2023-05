Consulter et comprendre mon Relevé de Carrière

Tout au long de votre parcours professionnel, vous accumulez des droits pour votre future retraite. Chaque année, ceux-ci sont reportés sur votre Relevé de Carrière. Vous pouvez consulter ce document pour déterminer votre nombre de trimestres acquis. Le Relevé de Situation Individuelle et l’Estimation Indicative Globale, respectivement disponibles à partir de 35 ans et 55 ans, vous permettent d’avoir une idée plus précise de vos droits et de votre future pension de retraite.

Le Relevé de Carrière peut être consulté à tout moment

Le Relevé de Carrière est un document dont l’objectif est de vous donner une vision globale de vos droits acquis pour votre future retraite . Toutes vos activités professionnelles y sont reportées. Le relevé est alimenté grâce aux données sociales communiquées chaque année par vos employeurs. Il est individuel et confidentiel.

A savoir Vous pouvez consulter votre Relevé de Carrière sur le site de l’Assurance Retraite .

Le contenu du relevé de carrière permet de déterminer vos droits

Votre Relevé de Carrière rassemble pour chaque année les éléments suivants:

Les périodes d’activité (en tant que salarié, salarié agricole ou indépendant).

Les périodes d’assurance (chômage, maladie, maternité ou invalidité).

Les périodes cotisées à d’autres régimes de retraite (fonctionnaires, professions libérales...).

Le service militaire, le cas échéant.

Les éventuels rachats de trimestres.

Le relevé indique ensuite le nombre de trimestres validés par année (quatre par an au maximum). La validation de vos trimestres dépend des sommes sur lesquelles vous avez cotisé et non de votre durée de travail. Ainsi, pour valider un trimestre, vous devez avoir cotisé sur un montant minimum.

Enfin, sur chaque ligne d’activité, année après année, vous retrouvez les montants de vos revenus sur lesquels vos cotisations ont été calculées. Ces revenus serviront à déterminer le salaire moyen des 25 meilleures années. Il s’agit de la base de calcul de votre future pension.

A noter Les majorations de trimestres (accordées à ceux ayant eu ou élevé un enfant, élevé un enfant handicapé, eu à charge un adulte handicapé, pris un congé parental, pris leur retraite après l’âge du taux plein) ne sont pas reportées automatiquement sur votre relevé. Pour les faire figurer, il faut en faire la demande après 55 ans.

Le Relevé de Situation Individuelle est un relevé interrégimes

Parallèlement au Relevé de Carrière, l’Assurance Retraite produit le Relevé de Situation Individuelle. Ce dernier est plus complet puisqu’il reprend les droits acquis dans tous vos régimes de retraite de base (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) mais aussi ceux acquis grâce aux régimes complémentaires. Ces droits sont exprimés en nombre de trimestres (régime de base) et en points (régimes complémentaires).

Ce relevé vous est envoyé à votre domicile tous les cinq ans, dès vos 35 ans. Toutefois, vous pouvez aussi le consulter à tout moment, quel que soit votre âge, sur le site de l’Assurance Retraite .

L’Estimation Indicative Globale est disponible à partir de 55 ans

Lorsque votre départ en retraite se rapproche, votre Estimation Indicative Globale vous est communiquée. En complément des éléments déjà présents sur le Relevé de Situation Individuelle, vous y retrouvez une estimation du montant de votre retraite des régimes de base et complémentaires.

Cette estimation vous est adressée automatiquement l’année de vos 55 ans, puis tous les cinq ans jusqu’à votre départ en retraite. Elle repose sur des paramètres susceptibles d’évoluer. Les montants indiqués n’ont donc pas valeur d’engagement contractuel de la part des organismes concernés.

Le Relevé de Carrière, consultable en ligne, récapitule l’ensemble de vos trimestres cotisés pour la retraite. Après 55 ans, une première estimation de votre pension vous est communiquée.