Top 5 des actions du CAC 40 aux plus mauvaises performances 2023

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Depuis le mois de janvier 2023, la performance annuelle du CAC 40 affiche une hausse de + 11,47 %, une performance bien supérieure à la moyenne que l'indice parisien à l'habitude de délivrer. Le moteur de cette performance sont des actions du CAC 40 affichant plus de + 30 % de hausse, comme l'action Hermès International, l'action STMicroelectronics, l'action Saint-Gobain ou encore l'action Stellantis.

Malgré la belle performance de l'indice CAC 40 en 2023, certaines actions du CAC 40 affichent des performances négatives. Découvrez notre analyse des 5 actions du CAC 40 qui affichent les pires performances en Bourse depuis le début de l'année 2023. Peuvent-elles rebondir fin 2023 ?

Action Teleperformance : – 44,5 % depuis le début de l'année 2023

Première de notre classement de la plus mauvaise performance 2023 du CAC 40, nous retrouvons la multinationale française spécialiste des centres d'appels et des relations clients. Alors que l'entreprise emploie 420 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros, il semblerait que l'année 2023 ne soit pas favorable pour Teleperformance , malgré les services innovants proposés tels que la gestion des relations clients sur les réseaux sociaux.

Teleperformance a été pénalisé à la suite d'un scandale social au Venezuela en 2022, mais la baisse de l'action Teleperformance en Bourse de plus de 44 % observée en 2023 est davantage le fait d'une baisse des objectifs de croissance annoncée par le groupe en juillet 2023.

La croissance des activités de relation client externalisée annoncée à +5,3 % ont aussi déçu les investisseurs, provoquant un gap de – 9 % de l'action Teleperformance à l'ouverture de la bourse le 27 juillet 2023. C'est le deuxième gap le plus important que l'action Teleperformance ait connu en 2023, après le gap de – 14 % du 26 avril 2023.

Analyse technique de l'action Teleperformance

Les gaps sont des signaux importants soulignant les fortes inquiétudes des investisseurs. Si les chartistes mettent en avant une théorie selon laquelle les prix du marché viennent généralement refermer un gap d'ouverture, nous pouvons constater que cela n'a pas été le cas des deux précédents gaps de prix de l'action Teleperformance.

On peut observer que toute l'année 2023 a été animée par une tendance baissière des prix de l'action Teleperformance. Les prix évoluant dans un canal baissier.

L'action Teleperformance étant à des niveaux de prix historiquement bas, il sera difficile pour les acheteurs de se raccrocher à un niveau de support. Il faudra attendre une cassure du canal de tendance baissier ou une cassure de la résistance à 160 euros avant d'espérer un retour de la tendance haussière sur l'action Teleperformance.

Comme nous le rappelons toujours, il faudra bien sûr que les éléments d'analyse technique soient confortés avec des fondamentaux et de bons résultats de l'entreprise Teleperformance.

Analyse graphique de l'action Teleperformance

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Worldline : – 17,30 % depuis le début de l'année 2023

Sur la deuxième marche du podium des pires performances du CAC 40 en 2023, nous retrouvons la société de paiement en ligne sécurisé Worldline . Bien que l'entreprise ait réalisé un chiffre d'affaires en hausse en 2022, atteignant 4,36 milliards d'euros, la première moitié de l'année 2023 est morose.

La valeur boursière de Worldline est en baisse de – 17,3 % depuis le début de l'année 2023. Parmi les éléments expliquant la baisse de l'action Worldline, il y a la forte chute de plus de 20 % de son concurrent néerlandais Adyen. Les inquiétudes se sont propagées jusqu'à Worldline, provoquant une chute de 5 % des cours de l'action Worldline.

Puisque les cours de bourse de Worldline sont au plus bas depuis 2017, il faudra surveiller les prochaines annonces de résultats afin de déceler un bilan qui surpasserait les attentes des investisseurs, marquant potentiellement l'amorce d'une tendance haussière.

Analyse technique de l'action Worldline

D'un point de vue technique, nous avons ici encore une action Worldline dont les prix évoluent dans un canal de tendance baissier prononcé, sans que nous puissions trouver véritablement une zone de support qui pourrait constituer un objectif de prix d'achat. C'est l'éternel problème des actions qui se négocient à des niveaux historiquement bas.

Il faudra donc surveiller les prix de l'action Worldline quand ils arriveront sur la zone de résistance autour de 36 euros, et saisir la possible opportunité d'achat en cas de cassure du niveau clef. Les investisseurs pourront aussi attendre une sortie par le haut du canal baissier pour valider l'hypothèse d'un retour de la hausse.

Les éléments techniques devront s'appuyer sur l'impulsion d'un mouvement d'origine fondamentale.

Analyse graphique de l'action Worldline

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Eurofins Scientific : – 15,81 % depuis le début de l'année 2023

L'entreprise qui arrive à la troisième place de notre classement des plus mauvaises performances du CAC 40 est Eurofins Scientific . Le groupe français de laboratoires d'analyses spécialisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale perd plus de 15 % de sa valeur en Bourse en 2023.

Bien que le prix de l'action Eurofins Scientific ait globalement évolué dans un trading range haussier au début de l'année, c'est notamment le gap baissier d'ouverture du 1er mars 2023 qui plonge les cours de l'action Eurofins Scientific en terrain négatif.

Ce gap de 12,30 % du 1er mars 2023 fait suite aux inquiétudes des résultats du groupe fortement en baisse en période d'après-covid. Eurofins Scientific a effectivement fortement profité de la pandémie pour se positionner comme la star des marchés boursiers en 2021.

Les revenus du groupe ont fortement chutés de 2021 à 2022, passant de 1,4 milliard d'euros en 2021 à 600 millions d'euros en 2022.

Analyse technique de l'action Eurofins Scientific

Il faut croire que les actions de ce classement aiment évoluer dans des canaux de tendance baissier, puisque les prix de l'action Eurofins Scientifics évoluent eux-aussi dans un canal de tendance baissier depuis le gap du 1er mars 2023

Il s'agit d'un canal de tendance moins prononcé que ce que nous avons pu analyser jusqu'à présent, dont la borne supérieure constitue une zone de résistance à suivre.

Il faudrait plus qu'une configuration technique pour trouver un signal d'achat sur l'action Eurofins Scientific. Les revenus ayant baissé de 57 %, il faudrait une excellente nouvelle lors des prochains résultats de l'entreprise. Notons qu'un possible retour de l'épidémie de Covid-19 fin 2023 pourrait clairement jouer en faveur d'une hausse des cours de l'action Eurofins Scientific.

Analyse graphique de l'action Eurofins Scientific

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Unibail-Rodamco-Westfield : – 3,73 % depuis le début de l'année 2023

Nous retrouvons le groupe français leader mondial de l'immobilier commercial, Unibail-Rodamco-Westfield , en avant-dernière position de notre classement des actions du CAC 40 les moins performantes en 2023.

Le géant de l'immobilier français, dont Xavier Niel est actionnaire à hauteur de 23 %, possède 87 centres commerciaux dans le monde. Cette activité a été fortement pénalisée pendant la crise du Covid-19.

Depuis les années difficiles du Covid-19, l'action Unibail-Rodamco-Westfield peine à remonter, même si la banque d'investissement Goldman Sachs recommande d'acheter l'action Unibail-Rodamco-Westfield en Bourse. L'objectif de prix fixé par l'analyste de la banque américaine se situe à 63 euros par action Unibail-Rodamco-Westfield.

Contrairement à Eurofins Scientific pour qui un retour du Covid-19 pourrait être une bonne nouvelle financièrement, un retour du virus pourrait provoquer une baisse des prix de l'action de Unibail-Rodamco-Westfield.

Il faudra donc suivre ce point avec attention, même si un retour du Covid dans les mêmes proportions que ce que nous avons vécu en 2020 et 2021 est très peu probable.

Analyse technique de l'action Unibail-Rodamco-Westfield

Pour compléter l'opinion des analystes de Goldman Sachs, nous constatons sur la courbe de prix de l'action Unibail-Rodamco-Westfield qu'un niveau de résistance important se situe autour de 53 euros.

Une cassure de cette zone de résistance pourrait être un signal d'achat avec lequel nous pourrions associer l'objectif de Goldman Sachs à 63 euros l'action Unibail-Rodamco-Westfield.

Attention tout de même à une éventuelle cassure de la ligne de tendance que nous avons rajouté en pointillé et dont la cassure pourrait engendrer une baisse des cours de l'action Unibail-Rodamco-Westfield.

Analyse graphique de l'action Unibail-Rodamco-Westfield

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action TotalEnergies : – 2,93 % depuis le début de l'année 2023

Le groupe TotalEnergies , même s'il offre une performance de +11 % sur les 12 derniers mois, se positionne dans le bas du classement en termes de performance pour l'année 2023.

Bien que mondialement connu, le groupe TotalEnergies est valorisé 40 % plus bas que son concurrent américain Exxon, une pénalité qui pèse sur les cours de bourse de l'action TotalEnergies.

Les compagnies pétrolières européennes, dont fait partie TotalEnergies, sont en effet handicapées par les choix d'investissement de plus en plus durable des épargnants et fonds d'investissement. Bien que TotalEnergies investisse dans le développement de ses activités liées aux énergies renouvelables, les revenus du groupe restent encore principalement associés au pétrole et au gaz.

C'est pourquoi l'action TotalEnergies est boudé par de nombreux investisseurs, ce qui explique en partie la contre-performance de l'action TotalEnergies cette année.

Analyse technique de l'action TotalEnergies

Si le début de l'année 2023 fut clairement marquée par une tendance baissière, les prix de l'action TotalEnergies sont repartis à la hausse depuis le mois de juillet 2023, la récente hausse ayant quasiment effacé la baisse observée depuis le mois de janvier.

Que les acheteurs ne soient pas déçus, il y aura probablement de nouvelles opportunités d'achat quand les prix de l'action TotalEnergies arriveront sur les plus hauts annuels autour des 60 euros. Ce même niveau pourrait aussi être une cible de prise de bénéfices pour les positions longues, surtout si le marché n'arrive pas à casser la résistance.

Au-delà de l'analyse technique, il faudra avoir un œil attentif sur la situation géopolitique en Afrique de l'Ouest (Niger, Gabon, Burkina Faso) où de nombreux putschs, soutenus par la Russie de Vladimir Poutine et la milice Wagner, ont eu lieu.

Analyse graphique de l'action TotalEnergies

Café de la Bourse

Source : TradingView

