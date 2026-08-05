Tonner Drones renforce sa trésorerie de 1,5 million d'euros grâce à l'émission d'un emprunt obligataire traditionnel assorti de bons de souscription d'actions

Paris, le 5 août 2026, 08h00 — Tonner Drones a le plaisir d'annoncer l'émission d'un emprunt obligataire traditionnel de 1,5 million d'euros auprès d'un investisseur de soutien. Grâce à ce trésor de guerre supplémentaire, Tonner Drones est idéalement positionnée pour saisir les opportunités qui se présentent actuellement sur les marchés dynamiques de la défense, des drones et de la technologie.



« Nous suivons la stratégie du DG et connaissons M. van den Ouden depuis des années. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à l'idée d'investir dans l'avenir de la société. La baisse récente du cours de l'action, combinée à un avenir plein de potentiel, nous a incités à investir », déclare un porte-parole de Sitimo Ltd, un investisseur à long terme dans des sociétés néerlandaises telles qu'Alumexx — et, par le passé, Rood Microtec.



« C'est un honneur de recevoir un soutien aussi fort de notre réseau, qui s'ajoute aux plus de 25 % d'actions déjà détenues par des investisseurs à long terme, y compris moi-même en tant que DG (12,3 %). Nous sommes déterminés à poursuivre le développement de Tonner Drones pas à pas. Ce financement nous dote du trésor de guerre nécessaire pour saisir les opportunités émergentes dans les secteurs dynamiques de la technologie, de la défense et des drones », a déclaré Diede van den Ouden, DG de Tonner Drones.