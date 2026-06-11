TGS signe un contrat dans la région Afrique et Moyen-Orient

TGS, un fournisseur de données et de renseignements énergétiques, annonce l'attribution d'un contrat d'acquisition de streamers pour la région Afrique et Moyen-Orient.

Un navire Ramform 3D doit commencer l'acquisition début septembre 2026. Le contrat va durer environ 55 jours.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : " Notre plateforme d'acquisition Ramform, combinée à la technologie propriétaire GeoStreamer, fournira au client des données de haute qualité permettant une prise de décision plus précise et éclairée dans ses activités d'exploration pétrolière et gazière. "