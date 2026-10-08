Tesco relève son objectif de bénéfice après une hausse au S1

On aperçoit les logos Tesco sur les caddies de la succursale située dans l'ancien bâtiment Hoover, à l'ouest de Londres

Tesco a revu à la ‌hausse jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir annoncé une ​hausse de 6,5% de son profit au premier semestre, malgré l'impact des épisodes caniculaires sur les volumes de vente dans l'ensemble du secteur.

Le distributeur britannique, qui détient 28% des ​parts de marché de l'alimentation au Royaume-Uni, a déclaré avoir réalisé un résultat d'exploitation ajusté de 1,783 milliard de ​livres sterling (2,10 milliards d'euros) pour les 26 semaines ⁠closes le 29 août, sur un chiffre d'affaires, hors TVA et carburant, en ‌hausse de 2,0% à 33,8 milliards de livres sterling.

Les ventes à périmètre constant ont progressé de 1,5% sur le semestre dans le pays, ​après une hausse de 1,8% ‌au premier trimestre.

Les données mensuelles du secteur ont montré que Tesco ⁠avait légèrement perdu des parts de marché au deuxième trimestre. Toutefois, la comparaison était biaisée par rapport à la même période l'année dernière, où les ventes à périmètre constant ⁠au Royaume-Uni avaient progressé ‌de 4,6%, favorisées par les difficultés rencontrées par ses concurrents Marks & ⁠Spencer, la Co-op et Asda.

Le conflit au Moyen-Orient et son impact sur les prix ‌de l'énergie ont également été source d'incertitude pour de nombreux ménages au ⁠cours du premier semestre.

"Si la confiance des consommateurs est restée relativement ⁠solide au cours du ‌premier semestre, les tensions géopolitiques persistantes continuent de susciter des incertitudes", a déclaré Tesco.

La société, ​dont l'action a progressé de 8% depuis ‌le début de l'année, prévoit désormais un résultat d'exploitation ajusté compris entre 3,15 et 3,3 milliards de livres ​sterling pour son exercice se terminant fin février 2027, contre des prévisions antérieures de 3,0 à 3,3 milliards de livres et un résultat de 3,152 milliards de ⁠livres enregistré en 2025-2026.

Avant la publication des chiffres, les analystes tablaient en moyenne sur 3,249 milliards de livres.

Tesco a également porté le montant de son programme de rachat d'actions pour l'exercice en cours de 750 millions à 950 millions de livres, ce qui, selon l'entreprise, reflète la solidité de son bilan.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, ​édité par Benoit Van Overstraeten)