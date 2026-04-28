Teradyne prévoit une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices par rapport au trimestre précédent ; son action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O a annoncé mardi qu'il prévoyait une baisse, par rapport au trimestre précédent, de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une chute de plus de 8 % de son action en séance prolongée.

Ces prévisions interviennent alors que le chiffre d'affaires de Teradyne au premier trimestre a bondi de 87 % par rapport à l'année précédente, porté par une forte demande pour ses équipements utilisés pour tester des semi-conducteurs haute performance destinés au marché de l'intelligence artificielle.

* Teradyne table sur un chiffre d'affaires compris entre 1,15 et 1,25 milliard de dollars au deuxième trimestre, dont la valeur médiane est inférieure à celle du premier trimestre(1,28 milliard de dollars).

* La société prévoit un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 1,86 et 2,15 dollars par action diluée, en baisse par rapport aux 2,56 dollars par action enregistrés au premier trimestre.

* L'activité principale de Teradyne consiste à fournir des équipements de test automatique (ATE) aux plus grands fabricants de puces du monde, ce qui la rend très sensible aux cycles de l'industrie des semi-conducteurs. La société est fortement exposée au marché des smartphones, Apple AAPL.O étant l'un de ses principaux clients.

* Son action a progressé de 83 % depuis le début de l'année.

* Teradyne a annoncé au début du mois l'acquisition de TestInsight, qui fournit des logiciels de développement, de validation et de conversion pour les tests de semi-conducteurs.