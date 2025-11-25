Tengiz, au Kazakhstan, augmente sa production de pétrole de 8,5 % d'un mois sur l'autre entre le 1er et le 23 novembre, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan, Tengiz, a augmenté sa production de pétrole du 1er au 23 novembre de 8,5 %, d'un mois sur l'autre, pour atteindre 787 300 barils par jour, mais reste en deçà du niveau prévu par le ministère de l'énergie, a déclaré mardi une source au fait des statistiques.

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Yerlan Akkenzhenov, a déclaré plus tôt dans la journée que le champ de Tengiz était à nouveau en maintenance, sans donner plus de détails.

Le champ de Tengiz est exploité par Tengizchevroil CVX.N de la major pétrolière américaine Chevron, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire. Il a également fait l'objet d'une maintenance le mois dernier.

La production totale de pétrole au Kazakhstan a diminué le mois dernier de 10 % pour atteindre 1,69 million de bpj, ce qui reste supérieur aux limites fixées par le groupe OPEP+ comprenant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres producteurs dirigés par la Russie.

Le quota de production OPEP+ du Kazakhstan pour le mois d'octobre s'élevait à 1,556 million de bpj.

L'augmentation de la production à Tengiz cette année a été l'une des principales raisons pour lesquelles le Kazakhstan a dépassé le quota.

En janvier, Chevron a commencé à produire dans le cadre d'une expansion de 48 milliards de dollars du champ pétrolifère de Tengiz, ce qui portera sa production à environ 1 % de l'offre mondiale de brut.

Tengiz est l'un des gisements les plus profonds et les plus complexes au monde en raison de sa forte teneur en soufre et des conditions climatiques difficiles.