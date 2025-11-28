 Aller au contenu principal
Esso SAF change de dénomination après son rachat par North Atlantic
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 13:12

North Atlantic France annonce la réalisation définitive de l'acquisition de l'intégralité de la participation détenue par ExxonMobil dans Esso SAF, conformément aux termes présentés le 10 novembre, au prix de 26,19 euros par action.

Ainsi, Esso SAF adopte officiellement sa nouvelle dénomination, North Atlantic Energies, telle qu'approuvée lors de l'AGM du 4 novembre. Le mnémonique Euronext actuel de la société 'ES' deviendra 'NAE' à compter du 2 décembre.

'Nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire en restant totalement concentrés sur la maîtrise de nos opérations, l'expertise de nos savoir-faire et l'innovation vers des solutions de moins en moins carbonées', commente son PDG Charles Amyot.

North Atlantic France déposera une OPAS à un prix unitaire de 28,93 euros sur les actions North Atlantic Energies qu'elle ne détient pas encore. Il a aussi l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions sont réunies.

Valeurs associées

ESSO
41,8000 EUR Euronext Paris -0,57%
