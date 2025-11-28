Esso SAF change de dénomination après son rachat par North Atlantic
Ainsi, Esso SAF adopte officiellement sa nouvelle dénomination, North Atlantic Energies, telle qu'approuvée lors de l'AGM du 4 novembre. Le mnémonique Euronext actuel de la société 'ES' deviendra 'NAE' à compter du 2 décembre.
'Nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire en restant totalement concentrés sur la maîtrise de nos opérations, l'expertise de nos savoir-faire et l'innovation vers des solutions de moins en moins carbonées', commente son PDG Charles Amyot.
North Atlantic France déposera une OPAS à un prix unitaire de 28,93 euros sur les actions North Atlantic Energies qu'elle ne détient pas encore. Il a aussi l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions sont réunies.
