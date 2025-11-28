(Actualisé avec secteur du détail et de la distribution)

Une panne chez le plus grand opérateur boursier mondial, CME GROUP CME.O a interrompu les transactions sur sa plateforme monétaire très prisée et sur les contrats à terme couvrant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, gelant ainsi plusieurs indices de référence alors que les courtiers retiraient leurs produits.

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street :

SECTEUR DU DÉTAIL ET DE LA DISTRIBUTION - Le "Black Friday", qui marque le coup d'envoi aux Etats-Unis de la saison d'achats des fêtes de fin d'année, devrait attirer davantage de monde que d'habitude, selon les estimations de la Fédération nationale du commerce de détail (NRF, National Retail Federation), mais les indicateurs économiques laissent à penser que les consommateurs seront moins enclins à faire des achats.

* Les services du géant américain APPLE AAPL.O , Apple Ads et Apple Maps, atteignent probablement les seuils requis pour être considérés comme des "contrôleurs d'accès" au titre du règlement sur les marchés numériques (Digital Market Act, DMA), a fait savoir vendredi la Commission européenne.

Par ailleurs, la forte demande pour l'iPhone lors de la "Fête des célibataires" de cette année a été le seul moteur de la croissance des ventes de smartphones pendant cette période, selon les données publiées jeudi par le cabinet Counterpoint.

Apple a représenté 26% de tous les smartphones vendus pendant cet événement commercial d'un mois, les ventes totales toutes marques confondues ayant augmenté de 3% par rapport à l'année précédente.

* ALPHABET GOOGL.O - Google a retiré vendredi sa plainte contre MICROSOFT MSFT.O déposée auprès de la Commission européenne pour ses pratiques anticoncurrentielles en matière d'informatique dématérialisée ("cloud"), une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'Union européenne sur les pratiques de Microsoft dans ce secteur.

* NVIDIA NVDA.O - Les grandes entreprises chinoises, y compris Alibaba 9988.HK et ByteDance déplacent l'entraînement de leurs modèles d'intelligence artificielle (IA) à l'étranger afin d'accéder aux puces de Nvidia et d'échapper aux mesures américaines visant à freiner leurs progrès dans le domaine des technologies de pointe, a rapporté jeudi le Financial Times.

* META META.O - Alibaba a lancé jeudi ses nouvelles lunettes Quark IA en Chine, témoignant des efforts déployés par l'entreprise chinoise pour se faire une place sur le marché des appareils portables dotés d'intelligence artificielle, actuellement dominé par Meta.

* BOEING BA.N a annoncé mercredi soir qu'il produirait des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, dont 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars attribué par l'armée américaine.

* MICROSOFT MSFT.O - Jeudi, l'autorité française de la concurrence a rejeté une plainte déposée contre le groupe par le moteur de recherche local Qwant, qui accusait la société américaine d'abuser de sa position dominante.

* JPMORGAN CHASE & CO JPM.N a annoncé jeudi la construction d'une nouvelle tour dans le quartier financier de Canary Wharf, situé à l'est de Londres, qui constituera le plus grand bureau de la banque américaine en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

* JEFFERIES JEF.N - La Securities and Exchange Commission américaine enquête sur la banque d'investissement au sujet de ses relations avec le fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* ORACLE ORCL.N - Un groupe de banques serait en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars supplémentaires au groupe et au constructeur de centres de données Vantage afin de financer de nouveaux sites pour OpenAI, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)