Teleperformance-Bhupender Singh sera désigné comme seul DG à partir de janvier 2026

Teleperformance SE TEPRF.PA :
* TELEPERFORMANCE ANNONCE UNE NOUVELLE ORGANISATION DE SA GOUVERNANCE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SUR RECOMMANDATION DE SON COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS, A APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ LA GOUVERNANCE DU GROUPE
* GOUVERNANCE POUR LA PÉRIODE ALLANT JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025: DANIEL JULIEN, FONDATEUR ET PDG ET BHUPENDER SINGH, DG DÉLÉGUÉ ET ADMINISTRATEUR
* CETTE NOUVELLE STRUCTURE CONSTITUE UNE ÉTAPE VERS LA SÉPARATION, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026, DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE DG
* À CETTE DATE, BHUPENDER SINGH SERA DÉSIGNÉ COMME LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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(Rédaction de Gdansk)
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