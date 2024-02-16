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Teleperformance-Bhupender Singh sera désigné comme seul DG à partir de janvier 2026
information fournie par Reuters16/02/2024 à 09:09

Teleperformance SE TEPRF.PA :

* TELEPERFORMANCE ANNONCE UNE NOUVELLE ORGANISATION DE SA GOUVERNANCE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SUR RECOMMANDATION DE SON COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS, A APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ LA GOUVERNANCE DU GROUPE

* GOUVERNANCE POUR LA PÉRIODE ALLANT JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025: DANIEL JULIEN, FONDATEUR ET PDG ET BHUPENDER SINGH, DG DÉLÉGUÉ ET ADMINISTRATEUR

* CETTE NOUVELLE STRUCTURE CONSTITUE UNE ÉTAPE VERS LA SÉPARATION, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026, DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE DG

* À CETTE DATE, BHUPENDER SINGH SERA DÉSIGNÉ COMME LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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