Taux : les rendements battent partout des records, parfois de 30 ans

(Zonebourse.com) - Nouvelle journée dépourvue de catalyseurs macro et qui se caractérise par une divergence entre le marché US (légère embellie sur les T-Bonds) et les émissions en Euro qui poursuivent leur chute et franchissent des caps historiques en termes de rendement. Car ce mardi du mois d'août qui figure parmi les journées les plus creuses de l'année en termes d'activité, c'est aussi un mardi de tous les records... et pas de ceux que l'on évoque le sourire aux lèvres.

Nos OAT, dont le rendement flambe de près de 7Pts, viennent de passer la barre des 4,100% de rendement (4,12% ce soir), l'ex zénith de juin 2009, pour inscrire leur pire score depuis novembre 2008.

Et c'est loin d'être le pire : le "spread" avec la Bund se tend à 86Pts (le Bund affichant 4,5Pts à 3,2600%).

Du coup, nos OAT affichent un rendement supérieur de 5Pts par rapport aux BTP italiens (qui se dégradent de 5Pts), 19Pts par rapport au "10 ans" grec, 48Pts par rapport à la Slovénie, 51Pts par rapport au Portugal, 57Pts par rapport à la Croatie, 71Pts par rapport à l'Irlande.

Le "spread" OAT Bund qui était retombé vers 60Pts fin mai s'est élargi de 25Pts en 10 semaines : le marché nous envoie un message de défiance, dont les BTP italiens ne sont pas non plus exempts, mais c'est moins tranchant que pour nos OAT.

Autre observation, le Bund allemand a perdu son statut de référent insurpassable (l'actif sans risque prioritaire) au profit du "10 ans" suédois et Danois, ex aequo à 3,09% (avec 5Pts ce mardi, preuve que la dégradation n'épargne aucune des meilleures signatures).

Aux Etats Unis, c'est l'amorce d'un reflux des actions qui génère un regain d'intérêt pour les T-Bonds, lesquels se détendent de -1,4Pt pour le "10 ans" à 4,7100%, de -2Pts sur le "30 ans" (à 5,2900%, après un pic historique en séance à 5,335%, le pire score depuis juillet 2007.

Le "chiffre US du jour" ne semble pas avoir joué le moindre rôle dans l'embellie des T-Bonds, même si comme pour les "stats" publiés depuis 1 semaine, les signaux "macro" se détériorent.

La production industrielle aux Etats-Unis a de nouveau augmenté en juillet, mais plus modestement que prévu : 0,2% au lieu de 0,4% le mois précédent.

La production de biens durables a progressé de 0,7% tandis que celle de biens non durables a reculé de 0,4%.

Hors véhicules et pièces automobiles, la production manufacturière globale a crû de 0,4%... mais cela démontre que la hausse durable des carburants et des taux (le coût du crédit auto devient un frein puissant) commence à pénaliser l'activité des constructeurs.

La production des services aux collectivités a bondi de 0,5%, et l'indice de la production minière a progressé de 0,2%.

Enfin, et cela pourrait aussi impacter les T-Bonds US d'ici la rentrée (ou même le symposium de Jackson Hole qui réunit annuellement les banquiers centraux autour du 27 août) la débâcle se poursuit au Japon avec un "10 ans qui s'envole de 3Pts et inscrit un nouveau record à 2,952% (pour la première fois depuis 1996) : à ce rythme, la barre symbolique des 3% sera franchie d'ici jeudi matin... et le "10 ans" japonais pourrait "rejoindre" son homologue suédois d'ici la fin de la semaine.

Une égalité de rémunération entre une émission japonaise et européenne (de même maturité évidemment) constituerait une première historique depuis 35 ans.

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