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Var : après "un mois de combat", le feu du Gros Bessillon officiellement éteint
information fournie par AFP 18/08/2026 à 22:51
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Cette photographie montre de la fumée s'élevant dans le ciel à Correns, dans le sud-est de la France, le 31 juillet 2026, alors que l'incendie a repris dans le Var, gagnant en ampleur sous l'effet du mistral ( AFP / Thibaud MORITZ )

Cette photographie montre de la fumée s'élevant dans le ciel à Correns, dans le sud-est de la France, le 31 juillet 2026, alors que l'incendie a repris dans le Var, gagnant en ampleur sous l'effet du mistral ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'incendie du Gros Bessillon, le plus long de l'histoire du Var, est éteint après "un mois de combat" et 6.300 hectares parcourus, a indiqué mardi la préfecture.

Ce feu, déclaré une première fois le 21 juillet dans un champ du village de Pontevès, au cœur de la "Provence Verte", avait connu plusieurs reprises, dont certaines pourraient être d'origine criminelle, avant d'être fixé le 7 août.

"Inédit" par sa durée, il a parcouru en tout 6.300 hectares et brûlé 5.700 hectares sur les communes de Pontevès, Correns, Cotignac, Carcès, Montfort-sur-Argens, Châteauvert et Barjols, précise la préfecture dans un communiqué.

Pour venir à bout du sinistre, 11.000 sapeurs-pompiers français et européens ont été mobilisés, appuyés par d'importants moyens aériens.

Quelque 6.000 personnes ont été évacuées et des dizaines de maisons endommagées par les flammes sur plusieurs communes.

Dans cette région viticole et à l'aube des vendanges, le feu a aussi brûlé de nombreuses vignes, notamment dans le village de moins de mille habitants de Correns, dont la moitié de la surface a brûlé.

En déplacement dans le Var lundi, le président Emmanuel Macron a promis que les communes sinistrées par "le feu le plus long de l'histoire" du département bénéficieront des "mêmes dispositifs" d'aides qu'en Gironde.

Un autre incendie varois, à Ginasservis, provoqué par la foudre le 14 août et fixé le soir même après avoir parcouru 30 hectares, est aussi officiellement déclaré éteint, a précisé la préfecture.

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