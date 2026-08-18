Apple modifie les frais applicables aux boutiques d'applications alternatives dans l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'Epic Games aux paragraphes 11 et 12) par Supantha Mukherjee

Apple AAPL.O a annoncé mardi qu’elle prélèverait une commission de 5% sur les transactions numériques effectuées dans les applications distribuées en dehors de son App Store, remplaçant ainsi un système plus complexe afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne. L'année dernière, l'entreprise avait modifié les règles et la politique tarifaire de l'App Store dans l'UE après que les autorités de la concurrence de l'Union lui ont ordonné de supprimer les barrières commerciales qui, selon elles, empêchaient les développeurs de rediriger les clients en dehors de la boutique.

Les régulateurs ont critiqué les conditions d'Apple, notamment une nouvelle "Core Technology Fee" (commission sur les technologies de base), estimant qu'elles dissuadaient les développeurs d'utiliser d'autres canaux de distribution d'applications sur son système d'exploitation mobile iOS.

Apple a déclaré mardi que les applications de l’App Store utilisant des systèmes de paiement alternatifs seraient soumises à une commission de 20%, bien que celle-ci puisse être ramenée à 10% dans le cadre de son programme dédié aux petites entreprises.

Pour les applications distribuées via d’autres boutiques d’applications ou sur le Web, Apple facturera une commission de 5% au titre de la "Core Technology Commission".

Ces nouvelles conditions suppriment les frais d’acquisition initiaux et les frais de services de la boutique facturés dans le cadre de l’ancien système.

Ces changements, qui entreront en vigueur le 1er octobre, permettront de résoudre les désaccords avec l’UE et la Commission européenne sur ces questions, a déclaré Apple.

La Commission a déclaré qu’elle saluait les changements apportés par Apple et qu’elle surveillerait leur mise en œuvre.

Apple mettra en place un ensemble unique de conditions pour les développeurs opérant dans l’UE, similaires aux conditions basées sur des commissions qu’elle propose sur des marchés tels que le Japon et le Brésil, a indiqué la société.

Le Japon et le Brésil ont cherché à ouvrir le modèle économique de l’App Store d’Apple, dans le cadre duquel les développeurs paient depuis longtemps des commissions pouvant atteindre 30% sur les achats intégrés de biens et services numériques. Apple est toujours en litige au sujet des frais qu’elle peut facturer aux développeurs aux États-Unis.

Epic Games, le créateur de "Fortnite", qui est engagé dans une bataille juridique avec Apple pour contester les frais de l’App Store, a qualifié ces nouvelles commissions de "frais abusifs", ajoutant qu’elles "ne contribuent en rien à ouvrir l’écosystème des applications mobiles à la concurrence, comme l’exige la loi sur les marchés numériques".

"Si la Commission accepte ces conditions et met fin aux mesures coercitives en cours, la loi perdra tout son sens et les consommateurs ainsi que les développeurs ne bénéficieront pas des avantages qu’elle était censée leur apporter", a déclaré Epic dans un message publié sur X.