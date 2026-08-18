Disney et ABC poursuivent la FCC en justice pour des menaces pesant sur leurs licences de diffusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du président de la FCC aux paragraphes 12 et 13)

* Les mesures de la FCC menacent la liberté d'expression, selon une action en justice

* Le recours vise à obtenir une ordonnance empêchant la FCC de poursuivre la procédure de retrait des licences

* Trump a appelé à plusieurs reprises la FCC à retirer ses licences à ABC

par David Shepardson

Disney DIS.N et sa filiale ABC ont intenté mardi un procès contre la Commission fédérale des communications (FCC) afin d’empêcher un réexamen anticipé des licences de huit chaînes ABC, arguant que l’administration Trump tente de sanctionner le réseau en raison de ses contenus diffusés. Le président Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont critiqué sa personne ou son administration, et a fait pression à de nombreuses reprises sur la FCC pour qu’elle révoque les licences d’ABC.

Disney a déclaré dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de district de Washington que la FCC cherchait à exercer des pressions et à exercer des représailles contre "une chaîne qui refuse de se plier aux exigences de l’administration", qualifiant les actions de l’agence d'"atteinte extraordinaire à la liberté d’expression".

Trump a mené une série d’attaques virulentes contre les médias d’information et cette dernière initiative fait suite à une bataille de deux ans entre Trump et Disney. Le mois dernier, Trump a de nouveau réclamé que les chaînes ABC se voient retirer leurs licences, car le réseau avait refusé de diffuser un discours sur les élections à une heure de grande écoute.

Cette affaire judiciaire constituera un test décisif pour les droits à la liberté d’expression des médias.

Disney et ABC ont demandé au tribunal de prononcer rapidement une ordonnance de référé suspendant la procédure de renouvellement des licences et empêchant la FCC de fixer une date d’audience. La société a indiqué que la période de consultation publique s’était achevée au début du mois et que la FCC pouvait agir à tout moment.

La plainte allègue que l’administration porte atteinte aux droits à la liberté d’expression de l’entreprise garantis par le Premier Amendement, affirmant que la FCC "utilise son pouvoir réglementaire pour exercer des représailles contre (Disney et ABC) en raison de décisions de programmation et éditoriales qui déplaisent à l’administration".

La FCC a expliqué que cette décision faisait suite à une enquête d’un an visant à déterminer si les politiques de diversité de Disney constituaient une discrimination illégale, une allégation que la société réfute.

La juge fédérale de district Loren AliKhan a rendu mardi une ordonnance enjoignant à l’entreprise et à la FCC de proposer un calendrier pour l’examen de la demande d’injonction provisoire et a demandé à l’agence de l’informer si elle décidait d’entamer la procédure de révocation des licences d’ABC.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement réagi.

Le président de la FCC, Brendan Carr, avait ordonné ces réexamens en avril, bien que le renouvellement des licences des chaînes ne devait pas être examiné avant octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

"Disney semble un peu inquiet face à ce que révèlent les dossiers", a déclaré Carr lors d’un entretien avec Reuters, ajoutant qu’il n’avait pris aucune décision définitive quant à l’opportunité d’entamer la procédure de révocation des licences ABC de Disney.

"Nous n’avons pas encore décidé quand nous prendrons une décision", a ajouté Carr, précisant que l’agence "s’en tiendra aux faits et à la loi et continuera d’aller de l’avant".

Carr a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait faire respecter l’obligation d’intérêt public imposée par la FCC aux diffuseurs qui utilisent les ondes publiques, obligation que, selon lui, la FCC a négligé de mettre en œuvre correctement pendant des décennies.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré mardi que "depuis des mois, la FCC mène une campagne de censure et de contrôle à l’encontre des chaînes ABC de Disney, en brandissant la menace d’une révocation des licences de diffusion pour punir une entreprise dont les propos déplaisent à cette administration".

Ces enquêtes ont été ordonnées au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour que la chaîne licencie l’animateur de son émission de fin de soirée, Jimmy Kimmel.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation. Les chaînes bénéficient d’une large protection au titre du Premier amendement en matière de choix de programmation.

En novembre, Trump avait appelé la FCC à révoquer les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur l’assassinat, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question que le président avait qualifiée d'"insubordonnée".

La FCC mène également une enquête sur l’émission-débat diffusée en journée sur ABC, "The View", qui traite de la politique américaine, après avoir déclaré qu’elle pourrait être soumise à des règles fédérales obligeant les diffuseurs à offrir des chances égales aux candidats politiques. Disney a fait remarquer que depuis février, l’émission n’avait invité aucun candidat politique à y participer, invoquant la "campagne de pression" menée par la FCC.