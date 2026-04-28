Taux : la tension progresse partout, retour sur les niveaux du 13 avril
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 20:17
La nervosité est de retour avec un VIX en hausse de 2%, vers 18,4, suite à l'annonce surprise des Emirats arabes unis (UAE) qui ont fait savoir qu'ils se retireraient de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) à compter du 1er mai, sur fond de désaccord avec l'Arabie saoudite sur les quotas de production.
En quittant l'organisation, les EAU retrouvent une liberté de mouvement et ils viseraient une production de 5 Mb/j d'ici à 2027 (2 fois ce que peut produire l'Iran) et pourrait ainsi atteindre ce niveau bien plus tôt que prévu.
L'autre temps fort de la semaine sur le front obligataire se situe du côté de la FED dont le FOMC débutait ce mardi : les marchés prendront connaissance demain des conclusions de ses membres : sauf coup de théâtre, l'institution devrait maintenir ses taux inchangés à 3,50/3,75%.
Il s'agira par ailleurs probablement de la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président et il devrait tenir une ligne proche de celle qu'a exposé Kevin Warsh (le successeur de Powell, ndlr) lors de son audition devant le Congrès"(il y a tenu un discours qui a paru "équilibré" face aux différentes issues possibles).
La remontée des rendements se poursuit inexorablement sur les T-Bonds avec un "10 ans" qui dépasse les 4,36% ( 2,5Pts), le "30 ans" affiche 60Pts de plus à 4,96% ( 2Pts) et le "2 ans" grimpe de 5Pts vers 3,845% (c'est 7Pts de plus que mardi dernier).
En Europe, la morosité dominé avec un Bund ( 4,4Pts) qui passe le cap des 3,08% pour la première fois depuis le 13 avril; nos OAT suivant avec 5Pts à 3,73%, les BTP rajoutent 4,5Pts vers 3,89% (après avoir culminé à 3,933% (pire score depuis le 13 avril également).
Enfin, outre-Manche, les "Gilts" s'installent en "zone de crise" avec un "pic" à 5,03% (et 5,02% ce soir, soit 4Pts).
A lire aussi
-
Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé mercredi le rachat de son concurrent allemand TKE, détenu par des fonds, dans une opération en action et en cash valorisant sa cible 29,4 milliards d'euros et qui va donner naissance à un géant mondial. Le groupe ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda, aux performances en berne depuis plusieurs années, a annoncé mercredi une diminution de ses pertes au premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles malgré le "contexte macroéconomique ... Lire la suite
-
Dans un quartier résidentiel de Stockholm, un nouveau café vient d'ouvrir ses portes: avec ses avocado toasts et "cafés latte" mousseux, il ressemble aux autres, à ceci près qu'ici, l'intelligence artificielle (IA) est aux commandes. Quelques tables ornées de petites ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer