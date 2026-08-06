Tarsus va élargir son portefeuille de produits destinés au traitement des maladies oculaires grâce à l'acquisition d'Alkeus, pour un montant pouvant atteindre 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la direction aux points 6 et 7, et des détails sur le chiffre d'affaires trimestriel au point 10) par Puyaan Singh

Le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les traitements ophtalmologiques Tarsus Pharmaceuticals TARS.O a annoncé jeudi qu’il allait acquérir la société privée Alkeus Pharmaceuticals dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur pouvant atteindre 800 millions de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille de produits un traitement oral expérimental destiné à une maladie rétinienne héréditaire rare pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé aux États-Unis.

L’opération comprend un paiement initial d’environ 450 millions de dollars, dont 270 millions en espèces et 180 millions en actions ordinaires de Tarsus, ont précisé les deux sociétés.

* Les actionnaires d’Alkeus pourraient percevoir jusqu’à 350 millions de dollars supplémentaires, liés à l’obtention des autorisations réglementaires et aux premières étapes de la commercialisation, ainsi que des redevances d’un faible pourcentage à un chiffre sur le chiffre d’affaires net du médicament, le gildeuretinol.

* L'action Tarsus a progressé de 2% en début de séance.

* Le gildeuretinol, également connu sous le nom d’ALK-001, pourrait ralentir la détérioration de la rétine et contribuer à préserver la vision chez les patients atteints de la maladie de Stargardt, a déclaré Tarsus.

* La maladie de Stargardt débute souvent pendant l’enfance ou l’adolescence et endommage progressivement la vision centrale, affectant la capacité des patients à lire, à reconnaître les visages et à conduire.

* Aux États-Unis, plus de 36 000 personnes ont reçu un diagnostic clinique de cette maladie, a précisé Tarsus.

* “Nous avons mené une étude de marché… qui a mis en évidence des avantages structurels, des avantages fonctionnels… ainsi qu’un très bon profil de sécurité. Et nous avons interrogé une centaine d’ophtalmologues spécialisés dans la rétine… nous pensons sincèrement qu’il s’agit d’une opportunité de plus d’un milliard de dollars”, a déclaré Jeff Farrow, directeur financier et de la stratégie.

* “La fourchette de prix que nous envisagerions… (se situe) autour de 350.000 dollars”, a précisé Neera Clase, directrice commerciale par intérim.

* Les premières données issues de l’essai clinique de phase avancée en cours sur le gildeuretinol sont attendues au second semestre 2029.

* La transaction devrait être finalisée en 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et du respect des conditions habituelles.

* Par ailleurs, la société a annoncé un chiffre d’affaires de 173,9 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 169,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.