TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,175 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,365%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,40%
TAUX MOYEN PONDERE 2,361%
A COMPARER A 2,289%
EN DATE DU 01/06/26
DATE DE REGLEMENT 10/06/26
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,351 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,365%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,24%
TAUX MOYEN PONDERE 2,363%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7562
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,108 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,32%
TAUX MOYEN PONDERE 2,507%
A COMPARER A 2,440%
EN DATE DU 01/06/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,908 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,98%
TAUX MOYEN PONDERE 2,667%
A COMPARER A 2,588%
EN DATE DU 01/06/26
DATE DE REGLEMENT
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