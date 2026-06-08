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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,175 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,365%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,40%

TAUX MOYEN PONDERE 2,361%

A COMPARER A 2,289%

EN DATE DU 01/06/26

DATE DE REGLEMENT 10/06/26

BTF 15 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,351 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,365%

% SERVI AU PRIX LIMITE 38,24%

TAUX MOYEN PONDERE 2,363%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7562

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,108 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,510%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,32%

TAUX MOYEN PONDERE 2,507%

A COMPARER A 2,440%

EN DATE DU 01/06/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,908 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,675%

% SERVI AU PRIX LIMITE 27,98%

TAUX MOYEN PONDERE 2,667%

A COMPARER A 2,588%

EN DATE DU 01/06/26

DATE DE REGLEMENT

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