T-Mobile revoit à la hausse ses prévisions annuelles concernant le nombre de nouveaux abonnés après avoir publié des résultats trimestriels encourageants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 8, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 9 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 19) par Juby Babu

T-Mobile TMUS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions concernant les ajouts nets annuels de comptes postpayés, les tarifs compétitifs et les avantages liés aux offres groupées de streaming aidant l'opérateur mobile américain à attirer des clients sur un marché saturé.

La société prévoit d'ajouter entre 950 000 et 1,05 million de comptes postpayés en 2026, contre 900 000 à 1 million précédemment. Le nombre de comptes correspond aux relations de facturation, et non aux abonnés individuels, ce qui signifie qu'un compte familial ou professionnel peut couvrir plusieurs lignes ou appareils.

« Plus de 90 % de nos comptes postpayés comptent en réalité plus d’une ligne », a déclaré le directeur financier Peter Osvaldik à Reuters lors d’une interview.

T-Mobile a annoncé en février qu'elle cesserait de communiquer le nombre d'abonnés mobiles postpayés ajoutés à partir du premier trimestre, car elle se concentre désormais sur la croissance du nombre de comptes et le revenu moyen par compte.

Au premier trimestre, les ajouts nets de comptes postpayés se sont élevés à 217 000, contre 193 236 estimés par Visible Alpha.

Ces résultats s'inscrivent dans le contexte d'un article de Reuters selon lequel Deutsche Telekom DTEGn.DE , qui détient une participation de 53 % dans T-Mobile, étudierait un accord visant à fusionner avec l'opérateur de télécommunications américain.

Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, le directeur général de T-Mobile, Srini Gopalan, a déclaré qu'il n'y avait rien de spécifique à commenter concernant ces discussions.

L'action T-Mobile a progressé de plus de 1 % en séance prolongée.

LES OFFRES GROUPÉES FONT FORTE IMPRESSION

Ces prévisions soulignent le succès des offres de T-Mobile, telles que ses forfaits « Experience » qui regroupent Netflix, Apple TV et Hulu avec des garanties de prix sur cinq ans, incitant de nombreux clients à passer de leurs forfaits de base à des forfaits supérieurs.

Dans un contexte de prudence des consommateurs, sa stratégie de marque « Un-carrier » et son marketing agressif ont continué de trouver un écho, lui permettant d'attirer des abonnés chez ses concurrents.

M. Osvaldik a souligné que les forfaits haut de gamme de T-Mobile continuent d'afficher de solides performances, avec plus de 60 % des nouvelles lignes optant pour des forfaits haut de gamme, un taux qui s'est maintenu au fil du temps.

Le chiffre d'affaires total de T-Mobile pour le premier trimestre s'est élevé à 23,11 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son rival Verizon a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels lundi après que ses offres clients remaniées et ses forfaits groupés aient entraîné une augmentation inattendue du nombre d'abonnés mobiles au premier trimestre, tandis qu'AT&T a enregistré plus d'abonnés mobiles que prévu au premier trimestre.

ÉLARGISSEMENT DE SON OFFRE INTERNET

Plus tôt mardi, T-Mobile a lancé une nouvelle offre Internet destinée aux entreprises, combinant son réseau 5G avec la connexion satellite de secours de Starlink pour desservir les entreprises opérant dans des zones isolées.

Elle a également signé des accords pour former deux coentreprises , étendant ainsi son activité Internet par fibre optique afin de compléter sa base de services haut débit et mobiles en pleine croissance.

T-Mobile dispose d'une marge de manœuvre importante pour accroître sa part de marché dans le haut débit en développant ses offres de services sans fil fixes et d'Internet par fibre optique, tout en renforçant sa présence sur les marchés secondaires et ruraux, où l'opérateur n'a pas encore pleinement tiré parti de sa position concurrentielle, ont déclaré les analystes de Citi.