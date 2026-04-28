T-Mobile déploie une offre haut débit avec une solution de secours Starlink afin d'élargir sa clientèle professionnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires aux paragraphes 5 et 7) par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a lancé mardi une nouvelle offre Internet destinée aux entreprises, combinant son réseau 5G avec la connexion satellite de secours de Starlink afin de desservir les entreprises opérant dans des zones isolées.

Cette offre intervient alors que l'opérateur de télécommunications redouble d'efforts pour élargir sa clientèle d'entreprises dans un contexte de concurrence accrue sur le marché américain très encombré des services sans fil, où les concurrents déploient des offres groupées pour fidéliser leurs abonnés et en attirer de nouveaux.

T-Mobile, l'un des trois principaux opérateurs mobiles aux États-Unis, gagne également du terrain dans le domaine du haut débit, ses offres d'Internet fixe sans fil à bas prix venant concurrencer les câblo-opérateurs.

Le nouveau service « SuperBroadband » cible les entreprises multi-sites et les entreprises situées dans des zones rurales et isolées qui restent mal desservies par les fournisseurs de haut débit traditionnels, la composante satellite étant conçue pour garantir la connectivité même en cas de coupures et de perturbations du réseau.

« Nous avons conçu une solution résiliente, disponible partout où cela compte et simple à déployer, à utiliser et à faire évoluer », a déclaré André Almeida, président de la division Croissance et activités émergentes chez T-Mobile.

Cette nouvelle offre renforce le partenariat de T-Mobile avec Starlink de SpaceX, qui alimente déjà son service satellite-cellulaire, connu sous le nom de T-Satellite.

« L'association de la 5G de T-Mobile et de Starlink permet de maintenir les opérations lorsque les autres voies de communication tombent en panne et d'étendre la connectivité à des millions de nouveaux sites », a déclaré Jason Fritch, vice-président des ventes d'entreprise chez Starlink, SpaceX.

T-Mobile n'a pas divulgué le prix de ce service, précisant qu'il varierait en fonction de l'emplacement et des besoins en bande passante.