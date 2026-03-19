SYNTHESE 5-Les banques centrales se tiennent prêtes à s'attaquer à l'inflation provoquée par la guerre

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(Ajouts des commentaires de Lagarde au paragraphe 7, des scénarios de la BCE au paragraphe 8, de Bailey sur les marchés aux paragraphes 9-11)

* Les États-Unis, le Canada, le Japon, la BoE et la BCE maintiennent leurs taux d'intérêt

* Les banquiers centraux en alerte pour une poussée d'inflation

* Les attaques contre les infrastructures énergétiques marquent une nouvelle étape

* Certains analystes parlent d'un risque croissant de "stagflation"

par William Schomberg et Balazs Koranyi

Les principales banques centrales ont déclaré jeudi qu'elles se tenaient prêtes à faire face à toute poussée d'inflation en resserrant leur politique, alors que la dernière escalade du conflit en Iran a mis les infrastructures énergétiques vitales du Moyen-Orient en ligne de mire, entraînant une hausse des prix des carburants.

Coïncidence rare dans le calendrier de la politique monétaire, les banques centrales des États-Unis, du Japon, de la Grande-Bretagne, du Canada et de la zone euro – soit les nations du Groupe des Sept (G7) – se sont réunies cette semaine, tout comme leurs homologues de plusieurs économies émergentes.

Après avoir essuyé des critiques sur le fait qu'ils ont agi trop tardivement pour maîtriser la hausse de l'inflation consécutive au COVID, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les décideurs politiques sont déterminés à maîtriser les prix sans faire dérailler une croissance économique encore fragile – et surtout à éviter un scénario de "stagflation" associant récession et flambée des prix.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont toutes deux décidé de maintenir leurs taux d'intérêt, tout comme la Banque du Japon , la Banque d'Angleterre , la Banque centrale européenne et les banques centrales de Suisse et de Suède jeudi.

Elles ont toutefois précisé qu'elles étaient en état d'alerte, craignant que la hausse des prix de l'énergie ne déclenche une vague d'inflation dans l'ensemble de l'économie si, par exemple, elle commence à susciter des revendications salariales plus élevées de la part de ménages craignant de perdre leur pouvoir d'achat.

"La guerre au Moyen-Orient a rendu les perspectives nettement plus incertaines, créant des risques à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour la croissance économique", a déclaré la BCE.

Lors de la conférence de presse qu'elle a donnée après la décision, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que la zone euro était résistante et que la faiblesse de l'inflation signifiait qu'elle était "bien positionnée" pour faire face à ce qu'elle a appelé "un choc majeur qui est en train de se produire".

La banque centrale a relevé sa prévision d'inflation pour cette année à 2,6 % - au-dessus de son objectif de 2 % - et a publié des scénarios selon lesquels l'inflation pourrait redescendre si le choc s'avérait temporaire, mais remonter à 4,8 % l'année prochaine si les perturbations se poursuivaient.

Commentant la décision unanime du comité de décision de la Banque d'Angleterre de maintenir les taux, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que la banque devrait répondre à un impact persistant sur l'inflation britannique.

Il a toutefois minimisé les attentes des marchés quant à un resserrement brutal de la politique monétaire, les opérateurs tablant sur deux hausses de taux de 25 points de base d'ici à la fin de l'année, contre une seule avant la réunion.

"Je voudrais mettre en garde contre toute conclusion forte concernant une hausse des taux d'intérêt", a déclaré M. Bailey lors d'une interview accordée aux chaînes de télévision britanniques. "Aujourd'hui, nous avons envoyé un message très clair. La bonne position est de rester en attente."

LA HAUSSE DES TAUX AMÉRICAINS COMMENCE À ÊTRE INTÉGRÉE DANS LES PRIX

Marquant une escalade dans la guerre qui a commencé le 28 février, les frappes iraniennes depuis mercredi ont causé des dommages considérables à la plus grande usine de gaz du monde au Qatar et ont touché d'autres infrastructures du Golfe à la suite d'attaques israéliennes contre ses propres installations gazières.

De telles frappes commencent déjà à rendre plus probable le fait que l'économie mondiale doive faire face à des dommages à plus long terme sur les approvisionnements en énergie. Mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a fait remarquer qu'il était encore impossible de quantifier ces dommages.

"À court terme, la hausse des prix de l'énergie entraînera une augmentation de l'inflation globale, mais il est trop tôt pour connaître l'ampleur et la durée des effets potentiels sur l'économie", a déclaré M. Powell après la décision de la Fed (11 contre 1) de maintenir les taux dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Sa réticence à affirmer que les risques d'affaiblissement du marché de l'emploi posaient un risque plus grand pour les objectifs de la Fed que l'inflation a contribué à reporter les attentes du marché en matière de réduction des taux jusqu'en 2027 et a même augmenté les chances d'une hausse lors de la prochaine réunion à 12 %.

À Tokyo, le gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda, a déclaré que la Banque du Japon n'excluait pas une hausse des taux à court terme si l'impact attendu de la hausse des coûts du pétrole sur la croissance s'avérait temporaire et ne faisait pas dérailler les progrès accomplis pour atteindre durablement l'objectif de prix de la Banque.

"Nous devons garder à l'esprit que les récents développements interviennent à un moment où les entreprises augmentent déjà activement les prix et les salaires, ce qui suggère qu'elles pourraient répercuter les coûts de manière plus agressive qu'après la guerre en Ukraine", a déclaré M. Ueda lors d'une conférence de presse.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a tenu des propos similaires : "Si les prix de l'énergie restent élevés, nous ne laisserons pas leurs effets s'étendre et devenir une inflation persistante", a-t-il déclaré.

RISQUE CROISSANT DE "STAGFLATION"?

En début de semaine, la Banque de réserve d'Australie a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis dix mois et a mis en garde contre le risque "important" que la flambée des prix du pétrole fait peser sur l'inflation.

Même la banque centrale du Brésil, dont les taux sont parmi les plus élevés de toutes les grandes économies, a opté pour une réduction prudente de 25 points de base de son taux de référence de 14,75 %, soit une réduction moins importante qu'initialement prévu.

Jeudi, la Banque nationale suisse et la Riksbank suédoise ont toutes deux maintenu leurs taux directeurs, soulignant l'incertitude quant à l'impact de la guerre sur l'économie.

Les marchés européens ont fortement chuté jeudi et les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé alors que les attaques sur les infrastructures énergétiques ont poussé les prix du pétrole de référence Brent au-dessus de 119 dollars le baril.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se résume plus à de simples gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation"