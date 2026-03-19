BCE: Des discussions sur une hausse des taux envisagées en avril, selon des sources

Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait ‌devoir commencer à discuter d'un relèvement de ses taux directeurs dès le mois d'avril ​et éventuellement resserrer sa politique monétaire lors de la réunion de juin, faute d'une résolution rapide du conflit en cours au Moyen-Orient, ont rapporté à Reuters trois sources directement ​informées des discussions.

La BCE a maintenu jeudi ses trois taux directeurs à leur niveau actuel tout en avertissant ​que la guerre en Iran, déclenchée le ⁠28 février, assombrissait les perspectives en terme de croissance et d'inflation dans la ‌zone euro.

Selon les sources, la récente escalade dans la guerre rend le scénario central, dit de "référence", de la BCE pour l'économie déjà obsolète, ​de sorte que l'institution de ‌Francfort pourrait devoir commencer à débattre d'un resserrement de sa ⁠politique monétaire lors de la réunion des 29 et 30 avril, à moins d'une résolution rapide du conflit.

Les sources estiment cependant qu'un changement dans la politique monétaire de la ⁠BCE est plus probable ‌en juin, lorsqu'elle disposera de davantage d'informations sur l'évolution des prix ⁠de l'énergie et leur impact sur le reste de l'économie.

Un porte-parole de la BCE ‌a refusé de commenter cette information.

Les sources ont noté qu'une hausse ⁠des taux dès le mois d'avril ne pouvait toutefois être écartée, ⁠mais que cela nécessiterait ‌une nouvelle flambée des prix de l'énergie, l'une d'entre elles évoquant un prix du ​baril de pétrole à 200 dollars comme ‌seuil déclencheur.

La BCE a publié des projections de base, tablant sur un prix du Brent à 81,3 dollars ​le baril cette année et proche de 70 dollars les deux années suivantes, une hypothèse présentée comme obsolète par certaines sources, le cours du Brent s'établissant ⁠actuellement à 110 dollars, après avoir frôlé en séance les 120 dollars.

Dans le cas d'une hypothèse extrêmement pessimiste, où le prix du pétrole atteindrait un pic de près de 150 dollars le baril d'ici juin, la BCE a dit que cela nécessiterait probablement une "politique monétaire plus restrictive".

(Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, ​édité par Benoit Van Overstraeten)