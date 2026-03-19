La flambée de l'énergie pose des risques sérieux en matière d'inflation, souligne le FMI

( AFP / DANIEL SLIM )

L'inflation peut nettement s'aggraver en cas de poussée durable des prix de l'énergie, a souligné jeudi le Fonds monétaire international (FMI).

"Si les prix du pétrole devaient rester élevés pendant une année, nous pourrions alors constater des répercussions importantes" sur l'inflation, a déclaré la directrice de la communication du Fonds, Julie Kozack, lors d'une conférence de presse.

Le blocage du détroit d'Ormuz, par où circule d'ordinaire 20% du pétrole et du gaz mondiaux, et les nombreuses attaques sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient ont fait bondir les cours du brut et du gaz.

Aucun pays n'a sollicité l'aide de l'organisation depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a par ailleurs souligné Mme Kozack.

"Mais bien sûr, (...) à mesure que la situation évolue et que les pays réévaluent leurs besoins de financement et les options à leur disposition, nous nous tenons prêts à les soutenir en utilisant tous les outils dont nous disposons", a-t-elle ajouté.