Suncor Energy dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse des prix du pétrole et des marges

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* Le chiffre d'affaires lié à la production des sables bitumineux bondit de 32 % pour atteindre 9,32 milliards de dollars canadiens au cours du trimestre

* La production en amont et le débit des raffineries ont tous deux reculé au troisième trimestre

* Suncor a porté le montant mensuel de ses rachats d'actions à 750 millions de dollars canadiens à compter du mois d'octobre

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Le producteur intégré de pétrole et de gaz canadien Suncor Energy SU.TO a dépassé mardi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du pétrole et la solidité des marges de raffinage ayant contribué à compenser la baisse des volumes de production et de traitement.

La guerre en Iran , qui entre dans son neuvième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial, entraînant une hausse des prix du pétrole brut. Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31 % au cours du trimestre, s’établissant à 89,27 dollars le baril, par rapport à l’année précédente.

Les compagnies pétrolières intégrées telles qu’Imperial Oil

IMO.TO et Suncor ont profité d’un marché mondial des carburants secoué par la guerre, la hausse des cours du pétrole ayant renforcé les marges tant au niveau de la production que du raffinage.

La semaine dernière, Imperial Oil IMO.TO a également dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice trimestriel, grâce à de solides marges de raffinage.

Au cours du trimestre, Suncor a fait état d’une baisse tant de sa production en amont que de ses volumes de traitement. Toutefois, la hausse des cours du pétrole a contribué à faire grimper le chiffre d’affaires issu de la production de sables bitumineux de 32 %, à 9,32 milliards de dollars canadiens (6,66 milliards de dollars).

Les revenus issus de ses activités de raffinage ont bondi de plus de 65 % pour atteindre environ 13,4 milliards de dollars canadiens, portés par un doublement des marges de craquage de référence, ce qui a permis aux raffineurs de tirer des revenus nettement plus élevés du traitement de chaque baril de brut.

La production en amont de la société, basée à Calgary, en Alberta, a reculé de 2 % pour s’établir à 852 500 barils par jour, tandis que le débit des raffineries a légèrement baissé à 487 700 bpd.

Suncor a annoncé un dividende trimestriel de 66 cents canadiens par action, payable le 24 décembre, soit une hausse de 10 % par rapport au trimestre précédent.

En octobre, Suncor a conclu un accord pour céder ses participations dans trois actifs pétroliers offshore canadiens à Ithaca ITH.L pour 1,2 milliard de dollars canadiens, et a augmenté ses rachats d’actions de 500 millions à 750 millions de dollars canadiens par mois à compter d’octobre.

La société a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,97 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,28 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3998 dollar canadien)