(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Uber, Black & Decker, Block, précisions sur McDonald's et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 1,56% pour le Dow Jones .DJI , de 1,15%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,96% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les actions liées à l'intelligence artificielle (IA), aux semi-conducteurs et aux centres de données feront l'objet d'une attention particulière mercredi, au lendemain de la victoire du Parti démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis, les investisseurs s'interrogeant sur l'impact que la nouvelle majorité au sein des deux chambres du Congrès américain aura sur ce secteur clé du récent rallye boursier.

Pour l'instant, les indicateurs laissent entrevoir une réaction inégale selon les secteurs, même si la tendance à la baisse s'est atténuée ces dernières heures. Les marchés financiers redoutent que cette vague bleue au Congrès américain ne se traduise par une réglementation plus stricte.

Les actions des entreprises liées aux centres de données reculent dans les échanges en avant-Bourse, IREN IREN.O , CORE SCIENTIFIC CORZ.O , APPLIED DIGITAL APLD.O et TERAWULF

WULF.O perdant environ 3% chacune. NEBIUS NBIS.O> et COREWEAVE

CRWV.O sont également attendues dans le rouge.

Les actions de certains des "hyperscalers" se montrent quant à elles plutôt hésitantes dans les échanges en avant-Bourse. AMAZON AMZN.O , MICROSOFT MSFT.O et META META.O sont prévues dans le vert, tandis qu'ALPHABET GOOGL.O affiche une légère baisse.

Dans le secteur des fabricants de semi-conducteurs, les prévisions encourageantes d'AMD AMD.O pour 2027, publiées mardi soir, devraient donner le ton, l'action du groupe grimpant de plus de 6% en pré-ouverture.

SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O , qui a anticipé mardi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour son deuxième trimestre, gagne également environ 6% en avant-Bourse.

TESLA TSLA.O et SPACEX SPCX.O , deux géants de la cote dirigés tous deux par Elon Musk, soutien du président américain, reculent chacun d'environ 4%.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Une Chambre des représentants à majorité démocrate pourrait accentuer la pression sur les projets de dépenses du Pentagone, ce qui met sous pression les actions du secteur.

LOCKHEED MARTIN LMT.N recule de 2,7% en avant-Bourse, RTX

RTX.N de 2,9% et L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX.N de 2,1%

* SECTEUR DES CRYPTO-ACTIFS - Les cryptomonnaies se sont redressées mercredi après les pertes enregistrées dans la nuit à la suite de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, le bitcoin progresse désormais légèrement après avoir atteint son plus bas niveau en six semaines.

Les investisseurs se demandent si le nouveau contexte politique pourrait avoir une incidence sur la déréglementation préconisée par le secteur.

* SECTEUR DE LA SANTÉ - MOLINA HEALTHCARE MOH.N bondit de 6,4% en avant-Bourse et CENTENE CNC.N gagne 4,5%, les analystes estimant que les hôpitaux et les assureurs spécialisés dans Medicaid sont exposés à moins de risques politiques après le raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat.

Les groupes hospitaliers HCA HEALTHCARE HCA.N et UNIVERSAL HEALTH SERVICES UHS.N sont également attendus dans le vert.

* ORACLE ORCL.N recule de 2,2% en avant-Bourse, le Financial Times ayant rapporté qu'elle a annulé un contrat de location de puces électroniques de plusieurs milliards de dollars avec Tencent 0700.HK après avoir cédé aux pressions de l'administration Trump.

* META META.O a annoncé mardi son intention de lever 15 milliards de dollars par le biais d'une émission obligataire en dollars américains en cinq tranches, la société mère de Facebook faisant appel aux marchés obligataires pour financer l'accélération de ses investissements dans l'IA.

* ESTEE LAUDER EL.NS - Le fabricant de cosmétiques a déclaré mercredi viser une marge opérationnelle ajustée comprise entre 16,5% et 18,5% pour l'exercice 2030, contre une fourchette de 12,9% à 13,8% prévue pour l'exercice 2027.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* CVS HEALTH CVS.N prévoit de séparer ses activités de pharmacies de détail de la gestion des prestations pharmaceutiques Caremark et de la compagnie d'assurance Aetna, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Le groupe doit publier ses résultats mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

* 3M MMM.N - Le conglomérat industriel a annoncé mardi qu'il s'engageait à verser près de 7,35 milliards de dollars sur une période de neuf ans pour régler les plaintes liées aux PFAS, des substances chimiques présentées comme des "polluants éternels".

* UBER UBER.N a publié mercredi une prévision de bénéfice ajusté inférieure aux attentes de Wall Street, en raison de la pénurie de chauffeurs, de la hausse des coûts du carburant et du conflit au Moyen-Orient qui ont pesé sur la croissance des services de VTC sur des marchés allant de l'Inde et du Brésil au Canada.

* BLOCK XYZ.N grimpe de 8,6% en avant-Bourse. La société de paiement a revu à la hausse sa prévision de marge brute pour l'ensemble de l'année, la portant à 12,63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12,51 milliards de dollars.

* BLACK & DECKER SWK.N prend 1% en avant-Bourse à la faveur de la révision à la hausse par le groupe de ses prévisions et d'une publication de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre.

* MCDONALD'S MCD.N recule de 1% avant la publication de ses résultats trimestriels, tandis que ceux de KRAFT HEINZ

KHC.N sont également attendus avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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