Bitcoin : pourquoi Bitwise reste optimiste malgré la défaite de Trump aux midterms

Bitcoin : pourquoi Bitwise reste optimiste malgré la défaite de Trump aux midterms

La défaite de Donald Trump aux élections américaines de mi-mandat a brièvement fait chuter le Bitcoin sous les 76 000 dollars. Mais pour André Dragosch, responsable de la recherche chez Bitwise, ce résultat était largement anticipé. Interrogé par Cryptoast, l'analyste explique pourquoi les blocages politiques à Washington et un éventuel changement de cap de la Fed pourraient finalement profiter au BTC.

La victoire des démocrates était déjà anticipée, selon Bitwise

La défaite des républicains aux élections américaines de mi-mandat a brièvement fait chuter le Bitcoin, la nuit dernière. Mais pour André Dragosch, responsable de la recherche chez Bitwise, interrogé par Cryptoast, ce résultat ne constitue pas une surprise pour les investisseurs.

Les démocrates ont remporté les deux chambres du Congrès, un revers majeur pour Donald Trump. Le Bitcoin (BTC) est tombé sous les 76 000 dollars, son plus bas niveau depuis sept semaines, avant de rebondir mercredi matin. Le cours du Bitcoin évoluait autour de 78 500 dollars à la mi-journée.

Je pense que la large victoire des démocrates était déjà en grande partie intégrée dans les prix avant les élections. Les probabilités sur Polymarket atteignaient déjà 77 % hier soir. André Dragosch responsable de la recherche chez Bitwise

L'analyste reconnaît une légère réaction des cours lorsque ce scénario s'est concrétisé, mais relativise les conséquences immédiates du scrutin.

Nos propres analyses n'ont montré aucun effet statistiquement significatif de ces probabilités sur la performance des 10 principales cryptomonnaies. Je pense donc que l'effet à court terme est plutôt limité. André Dragosch responsable de la recherche chez Bitwise

Le CLARITY Act compromis, mais les régulateurs conservent la main

Sur le plan réglementaire, la victoire démocrate complique les perspectives du CLARITY Act, destiné à clarifier la répartition des compétences entre la SEC et la CFTC.

Le texte avait échoué au Sénat le 15 septembre, avec 50 voix favorables contre 49, sans atteindre les 60 nécessaires pour poursuivre son examen. Sans adoption avant janvier, il devra être redéposé au prochain Congrès.

André Dragosch considère néanmoins que les nouvelles majorités parlementaires ne pourront pas facilement remettre en cause les assouplissements déjà engagés.

Il sera difficile pour les démocrates de revenir sur les règles favorables aux cryptos déjà adoptées par la SEC et la CFTC. Ces régulateurs ont même encore le temps d'en adopter de nouvelles. André Dragosch responsable de la recherche chez Bitwise

Pourquoi Bitwise reste optimiste pour Bitcoin

Pour les deux prochaines années, l'analyste anticipe surtout des blocages politiques à Washington, sans amélioration notable des finances publiques américaines.

Globalement, je m'attends personnellement à davantage de conflits et de désaccords au cours des deux prochaines années, et surtout à ce que rien ne vienne enrayer la tendance actuelle : autrement dit, à aucun progrès significatif pour maîtriser les déficits publics. André Dragosch responsable de la recherche chez Bitwise

Cette situation pourrait entretenir la domination des impératifs budgétaires sur la politique monétaire américaine.

Nous resterons donc probablement dans un environnement de domination budgétaire, avec des risques croissants pour les finances publiques, ce qui constitue selon moi un facteur favorable au Bitcoin. Pour l'instant, la macroéconomie reste le principal moteur du marché. André Dragosch responsable de la recherche chez Bitwise

Le principal catalyseur haussier pourrait toutefois venir des banques centrales, notamment si les inquiétudes autour des investissements dans l'intelligence artificielle s'intensifient.

Un éventuel changement de cap de la Fed et des autres grandes banques centrales, en réaction aux risques croissants liés aux investissements dans l'IA, sera probablement le principal catalyseur haussier des prochains mois. Cela devrait raviver l'intérêt pour les actifs résistants à la dépréciation monétaire, comme Bitcoin, et continuer à favoriser les investissements institutionnels via les ETP et les entreprises qui accumulent du Bitcoin dans leur trésorerie. André Dragosch responsable de la recherche chez Bitwise

Pour Bitwise, les perspectives du Bitcoin dépendraient donc moins du nouveau rapport de force au Congrès que des prochaines décisions des banques centrales.

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Sources : Propos d'André Dragosch recueillis par Cryptoast, CryptoTicker , Bloomberg