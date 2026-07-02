Strike Juillet Août 2026 : 7 clés pour comprendre les marchés cet été

Strike Magazine

Dans un environnement marqué par l'incertitude, certaines tendances de fond se dessinent avec plus de clarté. Voici les principaux axes pour mieux lire les mouvements de marché cet été.

Des banques centrales en retrait relatif : face à une inflation persistante, les politiques monétaires s'ajustent avec prudence et semblent désormais accepter un certain décalage, laissant l'économie évoluer dans un nouvel équilibre. Un cycle d'investissement historique : les besoins d'investissement n'ont jamais été aussi importants en infrastructures, énergie, intelligence artificielle, soutenant ainsi l'activité et redessinant les dynamiques sectorielles. L'inflation comme toile de fond durable : ce cycle d'investissement alimente la demande de ressources et maintient une pression sur les prix, inscrivant l'inflation dans la durée. Des matières premières au coeur du jeu : énergie et métaux s'imposent comme des actifs clés, directement liés aux transformations économiques en cours. Les taux d'intérêt, baromètre des marchés : leur évolution influence fortement les autres classes d'actifs, en particulier à travers les anticipations de politique monétaire et les mouvements des taux longs. Des écarts de valorisation plus marqués : les performances contrastées entre actifs créent des divergences plus fortes, reflétant des cycles et des dynamiques différenciés. Les grandes transformations comme fil conducteur : des tendances structurantes comme les relocalisations, la sécurité énergétique et les développements technologiques offrent une grille de lecture durable des marchés.

Dans ce contexte, l'enjeu n'est pas de prédire les marchés, mais d'en comprendre les dynamiques. Pour aller plus loin, l'analyse complète "Central banks won't kill it ", disponible en libre accès sur insight-public.sgmarkets.com , détaille ces convictions et leur lecture d'ensemble.

L'équipe de recherche Société Générale

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