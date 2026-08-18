Selon Trump, il n'y a aucune négociation en cours avec l'Iran et aucune n'est prévue

Des navires dans le détroit d'Ormuz, près de la plage de Bandar Abbas

Le président américain Donald ‌Trump a déclaré mardi qu'aucune discussion n'était en cours avec l'Iran et qu'aucune ​n'était prévue, tout en ajoutant que le détroit d'Ormuz était ouvert à la navigation.

"Il n'y a ni pourparlers ni discussions en cours, ni prévus, avec la ​République islamique d'Iran. Le blocus naval reste pleinement en vigueur. Le détroit d'Ormuz est ouvert et opérationnel. ​Toutes les mines marines ont été ⁠retirées ou détruites", a-t-il déclaré dans un message publié sur sa plateforme ‌Truth Social.

Le principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a dit plus tôt dans la journée que le détroit d'Ormuz resterait fermé ​jusqu'à ce que les ‌États-Unis respectent les conditions d'un accord provisoire signé avec l'Iran ⁠en juin.

Ces conditions comprennent la levée par les États-Unis du blocus des ports iraniens, la levée des sanctions pétrolières, le déblocage des avoirs gelés de Téhéran ⁠et la fin ‌des menaces et des opérations militaires sur tous les fronts, ⁠a déclaré Mohammad Baqer Qalibaf devant le Parlement.

Le nombre de navires ayant ‌traversé le détroit d’Ormuz est resté inférieur à 10 lundi, ce ⁠qui représente néanmoins une légère hausse par rapport au week-end, ⁠mais une fraction ‌de ce qu'était le trafic avant la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, ​selon les données préliminaires publiées mardi.

Six ‌navires de transport de marchandises ont ainsi traversé le détroit lundi, selon les données de suivi maritime ​de Kpler, contre une moyenne mobile de 11 sur 10 jours. Trois navires ont emprunté le détroit samedi et deux dimanche.

Avant le déclenchement ⁠de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. En guise de représailles à cette guerre, l'Iran avait très vite fermé de facto cette voie essentielle au transport maritime mondial d'hydrocarbures.

(Katharine Jackson, Version française Benoit Van Overstraeten, ​édité par Zhifan Liu)