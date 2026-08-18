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Selon Trump, il n'y a aucune négociation en cours avec l'Iran et aucune n'est prévue
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 16:24
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Des navires dans le détroit d'Ormuz, près de la plage de Bandar Abbas

Des navires dans le détroit d'Ormuz, près de la plage de Bandar Abbas

Le président américain Donald ‌Trump a déclaré mardi qu'aucune discussion n'était en cours avec l'Iran et qu'aucune ​n'était prévue, tout en ajoutant que le détroit d'Ormuz était ouvert à la navigation.

"Il n'y a ni pourparlers ni discussions en cours, ni prévus, avec la ​République islamique d'Iran. Le blocus naval reste pleinement en vigueur. Le détroit d'Ormuz est ouvert et opérationnel. ​Toutes les mines marines ont été ⁠retirées ou détruites", a-t-il déclaré dans un message publié sur sa plateforme ‌Truth Social.

Le principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a dit plus tôt dans la journée que le détroit d'Ormuz resterait fermé ​jusqu'à ce que les ‌États-Unis respectent les conditions d'un accord provisoire signé avec l'Iran ⁠en juin.

Ces conditions comprennent la levée par les États-Unis du blocus des ports iraniens, la levée des sanctions pétrolières, le déblocage des avoirs gelés de Téhéran ⁠et la fin ‌des menaces et des opérations militaires sur tous les fronts, ⁠a déclaré Mohammad Baqer Qalibaf devant le Parlement.

Le nombre de navires ayant ‌traversé le détroit d’Ormuz est resté inférieur à 10 lundi, ce ⁠qui représente néanmoins une légère hausse par rapport au week-end, ⁠mais une fraction ‌de ce qu'était le trafic avant la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, ​selon les données préliminaires publiées mardi.

Six ‌navires de transport de marchandises ont ainsi traversé le détroit lundi, selon les données de suivi maritime ​de Kpler, contre une moyenne mobile de 11 sur 10 jours. Trois navires ont emprunté le détroit samedi et deux dimanche.

Avant le déclenchement ⁠de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. En guise de représailles à cette guerre, l'Iran avait très vite fermé de facto cette voie essentielle au transport maritime mondial d'hydrocarbures.

(Katharine Jackson, Version française Benoit Van Overstraeten, ​édité par Zhifan Liu)

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