Mort accidentelle du producteur d'OSS 117 Nicolas Altmayer et de Mathilde Favier, figure de Dior

Le producteur Nicolas Altmayer (g) et Mathilde Fvier, directrice des relations publiques de Dior, au festival du film de Marrakech, le 29 novembre 2025 au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

Nicolas Altmayer, producteur des films "OSS 117" et "Brice de Nice", et Mathilde Favier, une des figures de la marque de luxe Dior, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dans les Deux-Sèvres, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Niort.

Le couple a été tué lundi vers 16H00 sur une route départementale à Airvault, dans le nord du département.

"Nicolas, Mathilde, vous vous aimiez, nous vous aimions. Enorme tristesse et sidération. Je pense à vos familles", a posté sur son compte Instagram l'acteur Jean Dujardin, interprète d'Hubert Bonisseur de La Bath, héros des "OSS 117".

La ministre de la Culture Catherine Pégard a salué la mémoire de Nicolas Altmayer, un "producteur au regard aguerri, capable de faire dialoguer le rire populaire et l'ambition d'auteur avec la même justesse".

"A ses côtés, Mathilde Favier incarnait une autre grandeur française: celle de la mode et du luxe", a complété la ministre dans son communiqué.

Le véhicule du couple "a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, alors qu'ils doublaient un autre véhicule", précise le vice-procureur de Niort, Nicolas Leclainche, qui a ouvert une enquête pour "homicide involontaire par conducteur", afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Mathilde Favier, 57 ans, était directrice des relations publiques de la marque Dior et Nicolas Altmayer, producteur de cinéma de 61 ans à la tête de la société Mandarin & Compagnie avec son frère Éric.

Le PDG de LVMH Bernard Arnault a partagé sa tristesse sur le compte Instagram de Dior, saluant la mémoire de celle "qui a dédié tellement d'années de sa vie à mettre sa passion, son énergie et son talent au service de la maison Dior".

"C'était une femme exceptionnelle dont la joie communicative, le talent et la loyauté étaient exemplaires", a réagi sur le même canal la PDG de Dior, Delphine Arnault.

Nicolas Altmayer est lui connu pour avoir produit les films "OSS 117" et "Brice de Nice" avec Jean Dujardin, ou plus récemment "Alpha" de Julia Ducournau et "Monsieur Aznavour", avec l'acteur Tahar Rahim.

"Un grand producteur est mort", a réagi le réalisateur Fabien Onteniente dont quatre films ont été produits par la société de Nicolas Altmayer et son frère, parmi lesquels "Jet Set" et "3 Zéros".

En 2017, le producteur avait reçu avec son frère le Prix Daniel Toscan du Plantier, décerné par l'Académie des César et qui récompense le meilleur producteur français de l'année.

Sa filmographie en tant que producteur est marquée par l'éclectisme, entre comédies populaires et drames d'auteur comme "Frantz" de François Ozon ou "Saint-Laurent" de Bertrand Bonello.

"Sidération et tristesse. Nicolas Altmayer était un grand producteur. Un soutien et un ami", a réagi sur X François Ozon.