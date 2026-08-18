Écran affichant des informations boursières à l'extérieur du site du Nasdaq à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse mardi, la tension persistante au Moyen-Orient alimentant les ​craintes inflationnistes et la hausse des rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 181,05 points, soit 0,34%, à 53.278,73 points et le ​Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,56% à 7.701,92 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,15%, soit ​306,59 points, à 26.338,32 points.

Les opérateurs ⁠restent réticents face au risque, l'Iran ayant menacé d'adopter une position ‌plus offensive dans le détroit d'Ormuz et le président américain Donald Trump exclu toute prolongation de l'accord signé en juin ​entre les deux parties.

Les ‌craintes d'une escalade et d'un conflit prolongé au Moyen-Orient ⁠maintiennent les prix du pétrole à un niveau élevé et font grimper les rendements de la dette souveraine, déjà sous pression dans un contexte ⁠général des doutes ‌concernant les finances publiques des grandes économies.

Le rendement de l'obligation ⁠d'État américaine à 30 ans a atteint son plus haut niveau ‌depuis 2007, tandis que celui du titre à 10 ans ⁠évolue mardi près de son plus haut niveau depuis janvier ⁠2025.

Les valeurs technologiques, ‌qui font déjà l'objet d'une surveillance étroite en raison de leurs valorisations ​extrêmes, sont particulièrement touchées, car un ‌environnement de rendements élevés pourrait réduire la valeur des bénéfices futurs et augmenter les coûts de ​financement.

Micron Technology, Marvell Technology, Advanced Micro Devices et Intel reculent de 4% à 5,6% dans les premiers échanges.

Les groupes spécialisés dans ⁠le stockage de données Sandisk et Western Digital perdent 4% et 5,3% respectivement.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, la chaîne de magasins de bricolage Home Depot grappille 0,17% après la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)