 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Strategy en hausse alors que MSCI met de côté ses plans d'exclure les sociétés de trésorerie crypto de ses indices
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions à l'ouverture du marché au paragraphe 11) par Manya Saini

Les actions de Strategy MSTR.O du milliardaire Michael Saylor ont augmenté mercredi, après que MSCI a mis en veilleuse un plan visant à exclure l'entreprise accumulatrice de bitcoin s et d'autres sociétés de trésorerie de crypto-monnaie de ses indices.

Les sociétés de trésorerie d'actifs numériques, souvent appelées DATCO, ont connu un regain de popularité en 2025 lorsqu'une vague d'entreprises a commencé à détenir des jetons de crypto-monnaie tels que le bitcoin et l'éther comme principaux actifs de trésorerie, faisant grimper les prix et donnant aux investisseurs une approximation de l'exposition directe.

Malgré leur popularité, les jetons restent sujets à de fortes variations de prix et les actions sont restées volatiles. Le traitement comptable n'est pas non plus tranché, les analystes se demandant si ces sociétés doivent être considérées avant tout comme des véhicules de détention ou si elles doivent être évaluées en fonction de leurs activités sous-jacentes.

"Bien que cette décision ne résolve pas les questions à long terme concernant l'éligibilité à l'indice des DATCO, elle élimine un risque technique important à court terme pour un sous-ensemble d'actions publiques qui fonctionnent comme des substituts efficaces pour l'exposition au bitcoin/crypto", a déclaré Owen Lau, analyste chez Clear Street.

"Nous pensons que la solution intermédiaire la plus probable est que MSCI continue de maintenir les droits acquis des DATCOs déjà présents dans les indices."

Le fournisseur d'indices MSCI a proposé de retirer les DATCO de ses indices de référence mondiaux à l'automne, arguant qu'ils ressemblent à des fonds d'investissement, qui sont exclus de ses indices. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que d'autres grands fournisseurs d'indices suivent le mouvement.

Beaucoup de ces entreprises ont répondu qu'elles étaient des sociétés opérationnelles développant de nouveaux produits et que les propositions de MSCI excluaient injustement les crypto-monnaies.

"MSCI a l'intention d'ouvrir une consultation plus large sur le traitement des sociétés non opérationnelles... nous pensons que l'exclusion est reportée à plus tard dans l'année", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Les actions de Strategy, anciennement MicroStrategy, ont bondi après qu'elle a commencé à acheter des bitcoins en 2020. C'était la première parmi les DATCO et cela a déclenché une frénésie de crypto-monnaie.

Elle était en hausse de 3,2 % dans les échanges matinaux, réduisant les gains antérieurs alors que la chute du bitcoin a pesé sur les actions liées aux crypto-monnaies.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
91 243,9044 USD CryptoCompare -2,17%
STRATEGY RG-A
163,3000 USD NASDAQ +3,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank