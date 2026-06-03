STMicroelectronics lance un capteur de vibrations intelligent

STMicroelectronics fait part d'un capteur de vibrations intelligent baptisé IIS3DWB10IS, "conçu pour les applications de maintenance industrielle nécessitant un haut niveau de précision, de fiabilité et d'efficacité énergétique".

Développé à partir de la technologie MEMS ( Micro Electromechanical Systems ), ce capteur doté d'une unité intelligente de traitement du signal (ISPU 2.0) rapproche le traitement numérique avancé du signal et l'inférence de l'IA de l'élément de détection. Ce dispositif compact peut mesurer des vibrations et des chocs jusqu'à 200 g à des fréquences de 10 kHz et au-dessus.

Alliant précision numérique, simplicité d'utilisation et large plage de température, jusqu'à 125 °C, pour résister aux environnements difficiles, il est conçu pour aider les clients à améliorer la disponibilité permanente des équipements, à en réduire les arrêts non planifiés et à soutenir les stratégies de maintenance prédictive dans tous les environnements industriels.

"La capacité à prévenir les arrêts d'équipements grâce à la détection précoce d'anomalies, par exemple en anticipant les défaillances de roulements, aide les entreprises de tous secteurs, y compris l'automobile et d'autres activités de fabrication, à optimiser les flux de production", souligne le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.

Selon STMicroelectronics, son capteur IIS3DWB10IS constitue une première alternative convaincante au capteur piézoélectrique pour la maintenance industrielle, alliant performances, conception légère, facilité d'intégration, très haute précision et efficacité énergétique.