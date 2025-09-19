Stellantis présente une batterie sans onduleur ni chargeur

Stellantis a présenté vendredi un prototype de véhicule équipé d'une batterie électrique plus intégrée, plus compacte et plus abordable grâce à la disparition de deux composants standards des voitures électriques, l'onduleur et le chargeur.

Le système nommé IBIS (Intelligent Battery Integrated System), développé en partenariat avec la filiale Saft de TotalEnergies, est l'un des premiers du genre et permet un gain de poids et de place, ainsi qu'une maintenance simplifiée, des avancées cruciales pour rendre l'électrique accessible au plus grand nombre.

Le constructeur allemand Porsche travaille lui aussi sur le concept d'un "onduleur multi-niveaux modulaire" intégrant en une seule unité de nombreux composants électriques jusqu'ici séparés.

La nouvelle batterie IBIS, dont un premier démonstrateur est opérationnel depuis la mi-2022 mais pour des applications stationnaires, fait maintenant l'objet d'essais sur route en conditions réelles sur une Peugeot e-3008. "Cette étape marque un grand pas en avant dans l'électrification des applications énergétiques mobiles et stationnaires", a dit Stellantis dans un communiqué.

Selon le constructeur automobile franco-italo-américain, cette technologie est compatible avec toutes les chimies de batteries et pourrait être intégrée dans ses véhicules de série "d'ici la fin de la décennie".

Dans les architectures actuelles, un onduleur est nécessaire pour transformer le courant continu de la batterie en courant alternatif, le seul à même de faire fonctionner le moteur électrique. A l'inverse, en mode chargeur, c'est le courant alternatif du réseau qui est transformé en courant continu pour la batterie.

Stellantis explique qu'avec IBIS, ces fonctions sont intégrées directement dans la batterie grâce à un pilotage électronique, permettant de réduire le poids du véhicule de 40kg, de libérer jusqu'à 17 litres de volume et de réduire de 15% le temps de charge.

Ce projet est également soutenu par d'autres partenaires industriels comme E2-CAD et Sherpa Engineering et des institutions de recherche françaises de premier plan, notamment le CNRS, l'Université Paris-Saclay et l'Institut Lafayette.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Christina Amann à Berlin, édité par Blandine Hénault)