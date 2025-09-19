Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication

(AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares dans lesquelles les acides biliaires s’accumulent dans le foie, ce qui provoque peu à peu des lésions pouvant entraîner une insuffisance hépatique.

Pour Sandra Silvestri, directrice médicale du laboratoire français : " L'autorisation de Bylvay en tant que traitement oral à prise unique quotidienne représente une nouvelle option bienvenue dans notre approche de cette maladie et offre un nouvel espoir aux patients et aux familles au Japon confrontés aux effets dévastateurs du CIPF. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française focalisée sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les États-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par la famille Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et accroissement des efforts en R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics… ;

- depuis avril 2024, 4 autres partenariats prometteurs à moyen terme : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutics (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors États-Unis avec Day One(anti-cancer du cerveau enfantin)

- financement de la croissance portée par un travail d’allongement de la dette ;

- innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shanghai) :

- aboutissant à la création d'un portefeuille de 25 médicaments,

- accélérée par des acquisitions (20 nouveaux actifs entre 2021 et 2022) ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone en 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres, 774 M€ d’autofinancement libre et une trésorerie nette de 160 M€ et 1,5 Md€ de disponibilités pour des acquisitions innovantes.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, très concurrencé aux États-Unis, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- En 2025, attente de 2 autorisations en Europe pour le Combmetys et le Tovorafenib et de résultats d’essai pour le Fidrisertib et le LANT ;

- Suivi du lancement d’Iqirvo en Italie, en partenariat avec le partenaire Genfit ;

- Poursuite du succès des 3 lancements commerciaux majeurs en 2024 : Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne ;

- Après une hausse de 11,6 % des ventes au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance des ventes de + 5 % et marge opérationnelle de + 30 %, à un rythme inférieur à celui de 2024 ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2024 de 1,2 €.